Campedrinos se prepara para cerrar “Mate y Folclore Tour”, su gira más extensa hasta el momento, con un gran concierto en el Teatro Ópera de Buenos Aires. La presentación será este sábado 3 de octubre y marcará el final de un recorrido que llevó al dúo por numerosas ciudades de Argentina y Uruguay.

El cierre llega después de un año de importantes hitos para Campedrinos, entre ellos su Consagración en Cosquín 2026 y su participación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, dos escenarios que consolidaron su crecimiento dentro de la escena del folklore.

Campedrinos y una gira por Argentina y Uruguay

A lo largo de “Mate y Folclore Tour”, Campedrinos recorrió diferentes puntos del país y también llegó a Uruguay. La gira comenzó el 1 de agosto en Córdoba y continuó por ciudades como San Juan, Mendoza, Rosario, Montevideo, Santa Fe, Corrientes, Santa Rosa, Bahía Blanca, Neuquén, Bariloche, Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia, Carmen de Patagones, Jujuy, Salta y Tucumán.

El recorrido incluyó escenarios y teatros de distintas provincias, llevando la propuesta del dúo a públicos de todo el país.

La gira tendrá su gran cierre este sábado 3 de octubre en el Teatro Ópera de Buenos Aires, donde Campedrinos presentará un repertorio que reúne algunas de sus canciones más representativas, nuevas versiones y momentos de mayor intimidad.

Entradas para ver a Campedrinos en el Teatro Ópera

Las entradas para el cierre de “Mate y Folclore Tour” están disponibles a través de campedrinos.com.