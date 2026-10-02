La versión de que Maxi López habría cenado el jueves 24 de septiembre a solas con una mujer, mientras que Daniela Christiansson permanece en Europa, hizo que el comentarista deportivo tenga que salir a hablar.

“¡¿Qué dicen?!”, se escandalizó el exmarido de Wanda Nara.

La vehemente reacción fue ante la consulta de Nora Colosimo, su exsuegra, quien le trasladó la inquietud que un rato antes se había planteado en LAM.

El posteo de Fede Flowers sobre Maxi López.

Según aseguró Fede Flowers en X, Maxi habría sido visto “con una señorita muy bonita que no era su esposa Daniela en un restaurante de carnes rojas en Villa Crespo”.

La respuesta de Maxi López

Primero, la abuela de los hijos mayores de Maxi aventuró que “capaz que era una productora, o una chica con la que está trabajando”, pero luego se despegó: “Ojo, no lo defiendo”.

La foto de Daniela Christiansson que sacó Maxi López.

El detalle era que el local gastronómico era carísimo y para colmo Daniela Christiansson sigue sin establecerse en Argentina.

Al final, Nora Colosimo reprodujo las palabras de Maxi López: “Si me reuno es por laburo. ¿¡Qué están diciendo!?”.