Después de una temporada marcada por el reconocimiento del público y la crítica, “Cuando Frank conoció a Carlitos” prepara el cierre de su etapa en Buenos Aires y ya tiene un nuevo destino: Miami.

El exitoso musical, que se acerca a las 600 funciones y ya fue visto por más de 150.000 espectadores, hará una pausa durante octubre y regresará en noviembre para completar su temporada porteña.

La obra volverá a escena el miércoles 4 de noviembre y permanecerá en cartel hasta el lunes 7 de diciembre, antes de continuar con nuevos desafíos fuera del país.

Cuando Frank conoció a Carlitos vuelve con Alan Madanes

El regreso de noviembre tendrá además un condimento especial: Alan Madanes volverá a interpretar a Frank, el personaje que había encarnado en el estreno teatral del musical.

Durante esas cinco semanas, Madanes retomará el papel para acompañar la última etapa de la temporada porteña.

De esta manera, la obra tendrá una suerte de regreso a sus orígenes antes de cerrar su recorrido en Buenos Aires y comenzar una nueva etapa.

De Buenos Aires a Miami: el próximo destino de la obra

Después de completar las funciones previstas hasta diciembre, “Cuando Frank conoció a Carlitos” viajará a Miami, donde ya tiene confirmada una nueva etapa.

La llegada a Estados Unidos representa un nuevo paso para el musical, que comenzó su recorrido en Buenos Aires y fue construyendo una importante respuesta de público durante su temporada.

La producción ya anticipaba que, después de culminar su temporada porteña, la obra comenzaría nuevos desafíos. Ahora, ese próximo capítulo tiene destino confirmado: Miami.

Cuándo vuelve “Cuando Frank conoció a Carlitos” a Buenos Aires

La obra se presentará nuevamente desde el miércoles 4 de noviembre hasta el lunes 7 de diciembre en el Multitabaris, ubicado en Corrientes 831.

Las funciones serán:

Miércoles, jueves y viernes: 20.30.

Sábados: 19 y 21.

Domingos: 19.

Las entradas se encuentran a la venta a través de Plateanet.

El éxito de “Cuando Frank conoció a Carlitos”

El musical llega a esta última etapa de su temporada porteña después de superar las 600 funciones y los 150.000 espectadores.

Además, la obra fue reconocida con algunos de los principales premios de la actividad teatral y recibió elogios de la crítica, según destaca su producción.

Ahora, después de su regreso de cinco semanas a Buenos Aires, “Cuando Frank conoció a Carlitos” cruzará las fronteras para continuar su historia en Miami.