La temporada teatral de verano 2027 en Mar del Plata sumará una historia atravesada por los vínculos familiares, la memoria y las distintas maneras de recordar a una misma persona. “Las Hijas”, la obra escrita por Ariadna Asturzzi, llegará a la ciudad el 1 de enero de 2027 con Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa como protagonistas.

La puesta se presentará en el Teatro Atlas, después de su recorrido por Buenos Aires y distintos escenarios de Argentina y Uruguay. La dirección está a cargo de Adrián Suar, en lo que el material de prensa presenta como su debut teatral como director.

Foto: prensa Las Hijas

Foto: prensa Las Hijas

La historia parte de una situación familiar compleja: tres hermanas deben decidir qué hacer frente al avance del Alzheimer de su madre. A partir de esa circunstancia, la obra propone una mirada sobre las relaciones entre madres e hijas y sobre las diferentes versiones de una misma historia familiar.

De qué trata “Las Hijas”

La obra gira alrededor de Elena, una mujer que fue jueza y que siempre tuvo una personalidad fuerte y exigente. Con el paso del tiempo, sus tres hijas deben enfrentarse a una situación que modifica por completo la dinámica familiar.

Cada una de ellas construyó un vínculo diferente con su madre.

Inés, interpretada por Soledad Villamil, es una reconocida tarotista con una particular capacidad para leer el futuro. María José, el personaje de Florencia Peña, es una psiquiatra forense que conoce en profundidad distintas patologías, aunque encuentra dificultades para afrontar lo que sucede dentro de su propia familia.

Por su parte, Roberta, interpretada por Pilar Gamboa, es una artista plástica que dejó varias carreras inconclusas y lleva adelante un emprendimiento de catering. Las tres se reúnen para decidir cómo afrontar la situación de Elena.

A medida que avanza la noche, las hermanas descubren que cada una tuvo una madre diferente, al menos desde su propia experiencia. Ese punto se convierte en uno de los ejes de la historia: qué ocurre cuando la persona que se recuerda empieza a cambiar y también cambia la relación que se tiene con ella.

Una historia sobre la memoria y los vínculos familiares

Más allá de la situación que atraviesan sus protagonistas, “Las Hijas” pone el foco en las contradicciones que aparecen dentro de una familia cuando el amor, el deber y la necesidad de aceptar una realidad difícil entran en conflicto.

La obra plantea algunas preguntas alrededor de esos vínculos: cómo cuidar a una madre que durante toda su vida se ocupó de los demás y cómo asumir que los roles familiares también pueden cambiar con el paso del tiempo.

El tono combina el registro de la comedia con una historia emocional, mientras que el conflicto entre las tres hermanas permite mostrar diferentes maneras de atravesar una misma situación.

Adrián Suar dirige la obra

“Las Hijas” cuenta con dirección de Adrián Suar y producción general de Adrián Suar, Preludio y los Rottemberg. La escenografía está a cargo de Mariana Tirantte, el vestuario de Sofía Di Nunzio y la iluminación de Matías Sendón.

La obra llegará a Mar del Plata después de su temporada en la calle Corrientes y de una gira por Argentina y Uruguay, para incorporarse a la cartelera de verano de la ciudad.

Cuándo se estrena “Las Hijas” en Mar del Plata

La obra tendrá su estreno de temporada el 1 de enero de 2027 en el Teatro Atlas de Mar del Plata.

Elenco: Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa.

Autoría: Ariadna Asturzzi.

Dirección: Adrián Suar.

Producción general: Adrián Suar, Preludio y los Rottemberg.

Con una historia centrada en la memoria, los vínculos familiares y las distintas formas de entender el rol de una madre, “Las Hijas” se suma a la cartelera de Mar del Plata para la temporada de verano 2027.