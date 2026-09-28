El regreso de María Belén Ludueña a un estudio de televisión con su bebé en brazos fue movilizante, y la periodista se emocionó al hablar de su lucha por la maternidad junto a Jorge Macri.

Lleno de paz y mirada curiosa, el nene de 5 meses se acomodó en el regazo de Flavia Palmiero mientras la conductora charlaba con su mamá.

“Me gusta que él sea parte de todo. Entonces lo llevo cuando tengo un evento o alguna actividad política con Jorge también”, contó la periodista.

María Belén Ludueña (Foto: Movilpress)

Y lo halagó: “Es muy tranquilo. Es un bebé que vino en un momento de mucha felicidad, lo esperamos mucho y yo creo que él de alguna manera ya es consciente de eso. Entonces, te transmite paz”.

María Belén Ludueña explicó por qué es una madre full time de Vito Macri.

A casi nueve años de comenzado el romance, la esposa del jefe de gobierno porteño se sinceró: “A veces me pongo a pensar y digo, me hubiese gustado ser mamá antes si hubiera sabido lo lindo que es ser mamá“.

La decisión de ser madre

“Yo creo que tomar la decisión de ser mamá me costó. Porque tenía una agenda complicada; porque tenía mucho laburo; porque venía con mi carrera y como que sentía que tal vez tenía otras prioridades”, enfatizó.

María Belén Ludueña y Jorge Macri en la Gala Solidaria a beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (Foto: Movilpress).

“Congele óvulos a los 35 años como muchas mujeres, ¿para qué? Para poder ganar tiempo y estar un poco más tranquila en esos años que vos decís de crecimiento. Y después ya cuando tomé realmente la decisión, cuando vino esa charla en pareja las cosas se complicaron un poco", recordó con lágrimas en sus mejillas por la pérdida que tuvo.

“Creo que cada paso valió la pena. Cuando pasás por momentos así, es duro y cuando también estás expuesta. De repente hay cosas que te atravisan. Y yo, a mí me cuesta mucho disimular”, concluyó María Belén Ludueña.