A pocos meses de su escandalosa separación de Bautista Cuiña y su posterior discusión en un boliche de la Costanera, Juana Tinelli oficializó su nueva relación en redes sociales. Al parecer, la influencer está de novia con Junior Hernández.

Este fin de semana, Juana compartió la primera foto junto al empresario gastronómico de 20 años y lo hizo para celebrar su cumpleaños. “Feliz cumpleaños mi chuno, te elijo todos los días”, escribió la hija del conductor junto a la primera imagen de ambos juntos y enamorados.

El noviazgo había sido confirmado anteriormente por Fernanda Iglesias. Según contó, Junior se dedica al manejo de food trucks en Tigre y está desarrollando una marca de electrolitos. Si bien se conocen hace mucho porque él es amigo de la mejor amiga de Juanita, la relación se fue dando de a poco.

Juana Tinelli y su nuevo novio, Junior Hernández (Foto: Instagram @juanittinelli1)

EL DESCARGO DE JUANA TINELLI SOBRE LA SALUD MENTAL

Meses atrás, la salud mental de Juana Tinelli quedó en el foco del debate a raíz de su denuncia a Gustavo Scaglione por amenaza de muerte y la acusación a su exnovio ante la Policía de darle un puñetazo en la cara después.

Por eso, la modelo se plantó con un comunicado en Instagram en el que además buscó defender a su mamá: “La salud mental no es material de entretenimiento, ni de chimento, ni de diagnóstico público. No se puede hablar de la salud emocional de una persona con tanta liviandad, con tanta impunidad y con tanta crueldad, como si detrás no hubiera una vida real”.

El posteo de Juana Tinelli sobre la salud mental y Paula Robles.

Luego de las declaraciones de Soledad Aquino, Amalia Granata, la mamá de Bautista Cuiña y Paula Varela, Juanita enfatizó: “Opinar no habilita a inventar. Tener un micrófono, una cuenta o una cámara no convierte a nadie en profesional de la salud mental. Y diagnosticar, insinuar o instalar versiones sobre el estado emocional de alguien sin conocimiento, sin autoridad y sin responsabilidad es violencia”.