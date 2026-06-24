Las últimas semanas no fueron sencillas para Juana Tinelli. Entre la polémica con su ex Bautista Cuiña en un boliche y el fuerte comunicado que publicó contra quienes opinaron sobre su salud mental, la modelo decidió volver a hablar para aclarar cómo se encuentra hoy.

Lo hizo durante un streaming en su cuenta de Kick, donde aprovechó el contacto directo con sus seguidores.

Con sinceridad, la hija de Marcelo Tinelli aseguró que, pese a la imagen que algunos pueden percibir a través de las plataformas digitales, atraviesa un buen momento. “Estoy bien, estoy tranquila, aunque no parezca por redes”, expresó.

“LAS REDES NO SON LA POSTA”

Luego profundizó sobre cómo las redes sociales pueden generar interpretaciones equivocadas sobre la realidad de las personas. “Las redes no son la posta ni un porciento, quizá parece que estoy mal, pero la verdad es que no”, afirmó.

“Aunque sí es verdad que he tenido semanas intensas y fuertes, pero estoy bien”, agregó.

EL COMUNICADO SOBRE SU SALUD MENTAL QUE GENERÓ REPERCUSIÓN

Sus declaraciones llegan pocos días después del fuerte comunicado que compartió en Instagram, donde cuestionó a quienes realizaron diagnósticos sobre su salud mental sin conocer su situación personal. En aquel mensaje remarcó que especular sobre la salud de una persona o emitir juicios sin responsabilidad también puede convertirse en una forma de violencia.