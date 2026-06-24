Minutos después de la victoria de la Selección Argentina ante Austria en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Marley e Ian Lucas tuvieron la oportunidad de entrevistar a Lionel Messi. Sin embargo, un error técnico del conductor de Por el Mundo provocó que la esperada charla tuviera un serio problema de sonido y rápidamente se volviera viral.

El video fue compartido por Telefe y por el propio Marley en Instagram, donde los usuarios advirtieron la falla y reaccionaron con humor.

“Con el micrófono apagado”, “Se olvidó de prender el micrófono, Marley” y “Alguien se olvidó de prender el micrófono” fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

Mundial 2026: el error de Marley durante una entrevista con Lionel Messi (Foto de Telefe e Instagram)

Debido al inconveniente, gran parte del mano a mano con el capitán de la Selección Argentina terminó siendo difundido con subtítulos. Mientras tanto, Ian Lucas observaba a Messi con evidente admiración durante toda la entrevista.

Qué le preguntó Marley a Messi en pleno Mundial

Marley: -¿Qué se siente meter cinco goles en apenas dos partidos?

Lionel Messi: -Sí, arrancamos muy bien. Estamos todos juntos en esta, mis compañeros, mi familia, dándole una alegría a la gente.

Marley: -Estás mejor que nunca a los 38 años y a dos días de cumplir 39.

Lionel Messi: -Yo no juego pensando en eso.

Marley: -¿Qué hacemos en el cumpleaños? ¿Vas a estar acompañado?

Lionel Messi: -No, nada. Estamos acá. La vamos a pasar con los compañeros, con el grupo. Normalmente toca pasarlo en una concentración.

Marley: -Te amamos todos los argentinos.