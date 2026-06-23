El entorno de Florencia Peña salió a aclarar la situación legal de la actriz luego del escándalo que se desató por el anuncio erróneo de la muerte del padre de Lionel Messi en su programa de Luzu TV. Según informaron en Intrusos, Peña no iniciaría acciones legales contra el canal de streaming ni contra Nico Occhiato, y estaría negociando en privado las condiciones de su contrato.

Luego de dar esta información, en el programa de América revelaron el estado anímico de la conductora después del revuelo a nivel nacional e internacional sobre la fake news: “Está muy mal, más allá de una angustia pasajera o una tristeza del momento, está mal de verdad”.

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

“Me dijeron ‘si no quieren a Florencia internada, paren un poco la pelota’”, dijo Paula Varela sobre la actriz y los dichos de su entorno, remarcando la gravedad del estado anímico de la conductora.

Peña no está atendiendo el teléfono y recibe mensajes constantes de personas que le piden disculpas, pero no puede responder a nadie. “Está muy mal, más allá de una angustia pasajera o una tristeza del momento, está mal de verdad”, insistieron.

LA RELACIÓN CON LUZU TV Y LA FAMILIA MESSI

En cuanto a su vínculo con Luzu TV, la panelista de Intrusos aseguró que Nico Occhiato no volvió a comunicarse con Florencia Peña desde el episodio. Si bien se está negociando la desvinculación, no hubo contacto personal para saber cómo seguía la actriz tras el escándalo.

Por otro lado, también se habría descartado cualquier posibilidad de que Florencia Peña regrese al canal de streaming: “De ninguna manera Florencia vuelve a Luzu TV”. Tampoco Marley, quien debía volver al aire, retomó su lugar en el programa. En cuanto a la familia Messi, trascendió que la madre de Lionel se comunicó con Peña para dar por terminado el tema, dejando en claro que no hay resentimientos personales.

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