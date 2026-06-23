Si bien Nico Occhiato aseguró que Florencia Peña había renunciado a su programa de Luzu TV tras la fake news sobre la salud de Jorge, el padre de Lionel Messi, en las últimas horas se supo que la actriz planea una demanda millonaria contra el canal de streaming a instancais de su abogado, Fernando Burlando.

Tras estar en el centro de los ataques mediáticos a raíz de la fake news que se cobró también el despido de tres productores, dos de ellos reincorporado en las últimas horas, la actriz terminó confesando que su renuncia fue algo pactado con Occhiato: “Acordamos algo que a él sirva y a mí también”, señaló.

Florencia Peña anunció por error la muerte del padre de Messi y la destrozaron en las redes (Luzu TV y redes)

Pero este lunes, Luis Bremer aseguró en Desayuno American, y luego lo hizo Ángel de Brito en LAM, que la actriz demandará a su ex jefe. “El tema es que la desafectan primero verbalmente, públicamente, y luego por un mensaje de texto. Entonces, la informalidad de este proceso dio pie a Flor Peña a decir ‘La forma en que a mí me rajan, sin haber echado a los demás, que eran los responsables de su empresa, habla de una injuria hacia mí’”, explicó el periodista.

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“No es que Nico Occhiato agradeció cuando reapareció en Luzu. Nico Chiato habló de la situación, pidió disculpas por el medio, y dijo ‘Son errores que ocurren’. Pero si son errores humanos que ocurren, ¿por qué tiraste por la ventana a Flor Peña?”, agregó Bremer para ejemplificar el razonamiento de los letrados de la actriz.

“¿Qué va a reclamar Flor Peña? La totalidad del contrato más una compensación económica”, señaló Luis, en referencia al documento que firmó la actriz para co conducir con Marley esta “reversión” de El Show del Verano hasta fin de año. Así las cosas, Bremer explicó cuál es la estrategia que plantean los representantes de la actriz.

Fotos: capturas Telefe y Instagram @flor_de_pe

“Cuando a Flor la contratan, como en cualquier obra de teatro, o en otros programas de radio, (…) ella propone su equipo de producción. Acá le dijeron ‘No, vos sos conductora, Marley es conductor, y el equipo de producción lo pone la empresa. Entonces Flor se va a parar en ‘Yo cumplí una orden, que me dieron no una, sino dos veces, de decir una noticia. Se va a parar allí y va a decir ‘Che, si quien me dio la orden sigue en la empresa, y si a Marley tampoco lo desvinculan, ¿por qué se la agarraron solo conmigo?’”, agregó el panelista. “Volver no va a volver”, cerró Bremer,

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