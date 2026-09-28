Verónica de la Canal contó detalles inéditos del detrás de escena de los vestidos de novia que lucieron Lali Espósito y Tini Stoessel en el show de River y reveló cómo fue trabajar con las dos artistas para crear los particulares diseños que impactaron arriba del escenario.

En diálogo con Lape Club Social, la diseñadora explicó que ya tenía experiencia trabajando con Lali: “En los shows les hago ropa a las dos y a Lali ya le había hecho uno para este que ya había salido medio vestida de novia. En esta oportunidad, me dijo: ‘Vamos con otra propuesta de vestido de novia, vestuario nuevo’. Le dije: ‘Me encanta la idea’”, relató.

La sorpresa llegó apenas unos días después, cuando recibió un llamado que involucraba también a Tini: “A los dos días me llama el estilista de Tini y me dice: ‘Bueno, vamos a hacer esta dupla’ y ahí me morí de la emoción”, contó De la Canal.

Foto: Captura (América)

La diseñadora explicó que uno de los principales desafíos fue conseguir que los estilos de ambas artistas se mantuvieran diferenciados, aunque los diseños compartieran su sello: “Ahí fue empezar a trabajar y pensar en mantener los estilos de ellas. Que estén distintas, pero con mi estilo, por supuesto. Me inspiré en ellas”, explicó.

“Como yo digo, ‘las novias de la Canal’ siempre tienen mucha personalidad, son transgresoras. Así que quise ser fiel a lo que me gusta diseñar, pero inspirarme también en la personalidad de ellas”, siguió.

“Y también teniendo en cuenta las coreos, ¿no? Porque lo divertido, para mí, es que cuando les pruebo los vestidos, ellas me hacen como las coreos para ver si se pueden mover. Tengo el privilegio de ver todo eso en privado”, cerró, divertida.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

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ESCÁNDALO: LA DRÁSTICA DECISIÓN DE TINI STOESSEL SOBRE SU BODA QUE HABRÍA ENFURECIDO A MARIANA MUZLERA

La tensión entre Tini Stoessel y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, continúa sumando capítulos mientras crece la expectativa por el casamiento de la cantante y Rodrigo de Paul. En medio de las versiones sobre la posible presencia de sus padres en la celebración, en Intrusos revelaron un dato que habría generado un fuerte enojo en su mamá.

Según contaron en el programa, más allá de la especulación sobre si Alejandro y Mariana finalmente asistirán o no a la boda, habría otra situación vinculada a la lista de invitados que habría molestado especialmente a la madre de Tini: “Se especula mucho sobre la invitación de Tini a los padres en el casamiento”, explicaron en el ciclo de América.

Y luego dieron a conocer el dato que habría generado el conflicto: “Lo que circula en las últimas horas es que Tini habría invitado a una amiga de la familia, especialmente de Mariana, que es la mamá de Tini, al casamiento”, contaron.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, muy enamorados (Foto: Instagram @tinistoessel)

De acuerdo con la información que brindaron, Mariana se habría enterado de que su amiga recibió una invitación para asistir al casamiento de Tini y habría reaccionado inmediatamente: “Mariana, cuando se entera de esta situación, la llama y le manda un mensaje muy enojada advirtièndole que no vaya al casamiento”, aseguraron.

La situación habría generado un nuevo foco de tensión alrededor de la boda, en medio de la distancia que actualmente existiría entre Tini y sus padres.