Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena después de compartir una postal desde su casa. Pero esta vez no fue solamente el contenido de la imagen lo que llamó la atención: Juariu detectó un particular detalle en el mate que aparece en la foto y lo vinculó directamente con Wanda Nara.

El futbolista publicó una imagen en la que se lo ve sentado frente a un hogar a leña, tomando mate y descansando en un ambiente de su casa. Entre los objetos que aparecen en la escena se destaca un mate de madera personalizado.

Foto: captura de IG

La imagen no pasó inadvertida para Juariu, quien suele analizar minuciosamente las publicaciones de Mauro, Wanda Nara y la China Suárez. La influencer compartió la historia de Icardi y señaló el mate que sostenía el futbolista.

El mate que Mauro Icardi habría recibido de Wanda Nara

El detalle que llamó la atención es que el mate que aparece en la foto habría sido un regalo de Wanda Nara. Juariu lo marcó en su historia y puso el foco justamente en ese objeto.

La publicación adquiere especial interés por el contexto actual de la relación entre Mauro y Wanda. Aunque estuvieron casados durante años y tienen dos hijas en común, actualmente atraviesan una conflictiva separación que también tiene derivaciones judiciales.

Video: @juariu

Además, en los últimos días Icardi volvió a hablar públicamente de uno de los episodios centrales de su historia con la China Suárez: el encuentro que mantuvieron en París el 26 de septiembre de 2021, mientras él todavía estaba en pareja con Wanda.

Juariu encontró otra pista en las publicaciones de Mauro

Pero hubo un segundo detalle que la influencer decidió remarcar. Después de mostrar el mate personalizado, Mauro apareció tomando mate con otro equipo, esta vez compuesto por un mate celeste y un termo Stanley verde personalizado.

Juariu hizo una captura de ambas publicaciones y escribió sobre la segunda imagen: “Y hoy Mauro cambió el mate 😂”.

Foto: captura de IG

De esta manera, la influencer puso en evidencia el cambio entre una publicación y otra y volvió a llevar la atención hacia el objeto que había aparecido en la primera postal.

El llamativo momento de Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez

El hallazgo de Juariu llega apenas días después de que Icardi realizara una publicación que volvió a poner en el centro de la conversación su historia con la China Suárez y Wanda Nara.

El 26 de septiembre, el futbolista compartió una fotografía vinculada con el encuentro que mantuvo con la actriz en París y escribió: “El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia”. También incluyó la fecha: 26/09/21.

A partir de esa publicación, Juariu reconstruyó en sus redes la cronología de aquellos días y recordó que Wanda se encontraba de viaje con su hermana Zaira cuando ocurrió el encuentro entre Icardi y la China.

Ahora, la influencer volvió a poner la lupa sobre las redes del futbolista, pero esta vez por un detalle mucho más cotidiano: un mate que, según señaló, tiene historia detrás y estaría relacionado con Wanda Nara.

¿Indirecta, casualidad o simplemente un mate que Mauro todavía conserva? Por ahora, Icardi no explicó por qué eligió mostrarlo ni hizo referencia a su origen.