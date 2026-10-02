Los Premios ÍDOLO 2026 empiezan a tomar forma. La tercera edición consecutiva del evento en la Argentina confirmó quiénes estarán al frente de la ceremonia y anunció importantes novedades para una gala que volverá a reunir a creadores de contenido, streamers y figuras del universo digital.

La ceremonia se realizará el próximo miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, y tendrá como conductores principales a Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rosello.

La transmisión podrá seguirse en vivo a través de Streams TELEFE y posteriormente llegará a la pantalla de Telefe.

QUIÉNES CONDUCIRÁN LA ALFOMBRA ROJA DE LOS PREMIOS ÍDOLO 2026

Antes de la ceremonia principal, todas las miradas estarán puestas en la alfombra roja. Allí, Marta Fort, Julieta Poggio y Fede Popgold serán los encargados de recibir y entrevistar a los nominados e invitados.

De esta manera, los Premios ÍDOLO renuevan su alianza con Telefe, que también acompañó al evento durante 2025, cuando la premiación dio el salto a la televisión abierta.

La expectativa por la nueva edición ya comenzó a reflejarse en las cifras. Según informó la organización, durante las primeras 24 horas de la etapa de postulaciones se recibieron 109.760 propuestas del público.

Además, cerca de 2500 creadores de contenido fueron mencionados por las audiencias durante esta primera instancia. Los nombres con mayor cantidad de postulaciones avanzarán posteriormente a la evaluación del jurado, que definirá a los nominados.

Foto: presa Premios ídolo

LAS DOS NUEVAS CATEGORÍAS DE LOS PREMIOS ÍDOLO

Una de las principales novedades para 2026 será la incorporación de dos nuevas categorías: Ídolo Notero/a y Mejor Comunidad.

La primera buscará reconocer el trabajo y el estilo de los nuevos cronistas que se destacan tanto en medios como en plataformas digitales. Mejor Comunidad, en tanto, premiará a las comunidades digitales construidas alrededor de los canales de streaming y contará con la participación directa del público.

Con estas incorporaciones, la premiación alcanzará las 29 categorías, de las cuales tres tendrán votación popular: Ídolo Emergente, Momento Viral y Mejor Comunidad.

Entre los rubros que regresarán aparecen Viaje, Moda, Gastronomía, Deporte, Podcast, Lifestyle, Beauty, TikToker, YouTuber, Streamer, Ídolo Futbolero/a, Musical, Humor y Entretenimiento, Canción Más Viral, Emprendimiento, Health, Ídolo Celebrity y Creador Digital del Año, entre otros.

EL RÉCORD QUE LOS PREMIOS ÍDOLO BUSCARÁN SUPERAR EN 2026

La nueva gala llegará después de una edición que consiguió importantes números de audiencia. En 2025, los Premios ÍDOLO registraron 6,3 puntos de rating y un 41,5% de share en televisión abierta.

Además, la organización informó que el evento alcanzó a 3,2 millones de personas de manera multiplataforma y acumuló más de 44,4 millones de minutos vistos.

Foto: presa Premios ídolo

Uno de los momentos que mayor repercusión consiguió aquella noche fue el discurso de Davo Xeneize después de recibir el premio a Streamer. El creador se emocionó al hablar de su mamá y el fragmento superó posteriormente los 3,2 millones de visualizaciones y las 419 mil interacciones.

Por su parte, Mernosketti se quedó con el reconocimiento a Creador Digital del Año, el máximo galardón de la ceremonia.

CUÁNDO Y DÓNDE SON LOS PREMIOS ÍDOLO 2026

Los Premios ÍDOLO nacieron en España en 2022 por iniciativa de Aida Domènech, conocida como Dulceida, con el objetivo de reconocer y profesionalizar el trabajo de quienes desarrollan su carrera en las redes sociales y las nuevas plataformas.

Argentina se convirtió en 2024 en la primera sede internacional del formato. Después de dos ediciones en el país, el evento regresará el 28 de octubre de 2026 a la Usina del Arte con una nueva puesta y con Sofía Gonet y Grego Rosello como las caras principales de una de las noches más importantes para los creadores digitales.