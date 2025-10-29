Los Premios ÍDOLO Argentina 2025 ya tienen a todos sus nominados. El evento que reconoce a los creadores de contenido digital más influyentes del país se llevará a cabo el viernes 31 de octubre en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro, con transmisión exclusiva por Telefe y Streams Telefe.

La gala será conducida por Zaira Nara y Grego Rossello, y promete una noche llena de talento, estilo y emoción.

Además, la alfombra roja podrá verse desde las 20 horas por Streams Telefe, con la conducción de Nacho Elizalde y Pauli Echeverría, y el carisma de Tuli Acosta y Cris Vanadía.

Entre los nominados se destacan Sofi Gonet, Martín Cirio, Paulina Cocina, Gastón Soffritti, Momi Giardina, Davo Xeneize, Lizardo Ponce, Mai Pistiner, Marti Benza y Tuli Acosta, junto a muchos otros nombres que brillan en el mundo digital argentino.

Este año, el premio español creado por Aída Domenech (Dulceida) en 2021 vuelve a apostar fuerte por la escena local.

CÓMO SERÁ LA SEGUNDA EDICIÓN DE LOS PREMIOS ÍDOLO ARGENTINA

En total, 25 categorías premiarán a los referentes de redes sociales en rubros como Moda, Health, Viajes, Canción más viral, Ídolo Emergente, Ídolo Futbolero, Actualidad, Youtuber y TikToker, entre otros.

“Estoy muy feliz por esta segunda edición de los premios Ídolo en Argentina. El éxito de su primera edición nos ha dado un impulso enorme para seguir construyendo el galardón allí. Finalmente este año podré viajar y vivir el día más importante para los creadores de contenido”, expresó Dulceida, creadora del galardón.

La influencer española Dulceida, creadora del premio. Foto: prensa

La primera edición argentina, celebrada en agosto de 2024, reunió a más de 400 creadores de contenido, músicos, personalidades de los medios y celebrities. Su éxito marcó un antes y un después para la comunidad digital local, consolidando a los Premios Ídolo como el único galardón dedicado exclusivamente a los influencers y content creators en nuestro país.

La expectativa por esta segunda edición es enorme: una noche donde los ídolos de las redes se vestirán de gala para celebrar el poder de la creatividad, el humor y la conexión digital con millones de seguidores.

📺 Los Premios ÍDOLO Argentina 2025 podrán verse el 31 de octubre por Telefe y Streams Telefe, en vivo desde el Hipódromo de San Isidro.