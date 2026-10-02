Los lunares volvieron a convertirse en uno de los estampados protagonistas de la temporada y algunas de las mujeres más observadas del mundo de la moda ya encontraron distintas maneras de incorporarlos a sus looks. Pampita, Valentina Cervantes, Yoyi Francella, Miche Masson y más famosas coincidieron y se destacaron con sus elecciones de estilo.

El estampado, que tiene la capacidad de transformar una prenda sin necesidad de sumar demasiados accesorios, apareció como uno de los grandes protagonistas de los outfits elegidos por las invitadas.

Pampita volvió a demostrar por qué es una de las figuras que suele marcar tendencia con sus elecciones de moda. La modelo apostó por los lunares para construir un look sofisticado y femenino, con una combinación que puso el estampado en el centro de la escena.

Valentina Cervantes, por su parte, también se sumó a la tendencia y mostró una alternativa diferente para incorporar el clásico vestido negro tipo strapless con corset. Su elección volvió a poner el foco en uno de los recursos que esta temporada aparece renovado.

Las fotos de las famosas que marcaron tendencia con sus looks románticos

Mirá en la galería las fotos de los looks que eligieron Pampita, Valentina Cervantes y Yoyi Francella, entre otas famosas, y descubrí distintas formas de llevar una de las tendencias de la temporada.

Foto: Movilpress

Valentina Cervantes. Foto: Movilpress

Yoyi Francella. Foto: Movilpress

Clara Alonso. Foto: Movilpress

Pampita. Foto: Movilpress

Pampita. Foto: Movilpress

Yoyi Francella. Foto: Movilpress

El estampado que vuelve a ser protagonista

Los lunares son uno de esos estampados que atraviesan temporadas sin desaparecer completamente. Su regreso actual los encuentra combinados con prendas y siluetas contemporáneas, lejos de quedar limitados a una estética retro.

En sus distintas versiones —desde los lunares pequeños hasta los diseños de mayor tamaño— el print permite jugar con proporciones y convertir una prenda sencilla en el punto focal de un look.

El encuentro donde coincidieron las famosas

Las tres participaron de un encuentro realizado en Unicenter, donde también estuvieron otras figuras invitadas. La ocasión tuvo como marco la presentación en Argentina de Good Girl Jasmine Absolute, una nueva versión de la fragancia Good Girl de Carolina Herrera.

La propuesta incluyó un espacio inspirado en el universo de la fragancia, con una experiencia que combinó perfumería y gastronomía. El pop up estará disponible hasta el 18 de octubre e incluye café, macarons y chocolates, además de distintas experiencias para los visitantes.