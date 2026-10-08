La China Suárez volvió a dar que hablar en redes sociales con un particular posteo que compartió este jueves, poco después de que Mauro Icardi hiciera pública la sentencia de su divorcio de Wanda Nara. La actriz publicó un video en el que se la puede ver bailando y dejó un llamativo mensaje dedicado a su novio.

En las imágenes, la China Suárez aparece con un top, jean y una campera corta con la capucha puesta, mientras baila al ritmo de “COMPA COLETO (uy_como)”, de la artista Aria Vega. Sobre el video escribió: “cuando miras a tu novio”, acompañado por un emoji de una carita babeando.

El posteo llamó especialmente la atención por el momento en el que fue publicado: ocurrió después de que Mauro Icardi compartiera en sus redes sociales la sentencia que confirma su divorcio de Wanda Nara tras años de guerra judicial y mediática.

La reacción de la China Suárez tras el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi (Foto: captura de Instagram).

El divorcio de Icardi y Nara marca así un antes y un después en esta historia que durante años estuvo atravesada por conflictos, separaciones, reconciliaciones y una enorme exposición mediática. Ahora, la relación entre el futbolista y la China Suárez vuelve a quedar en el centro de la escena tras la particular publicación de Eugenia.

QUÉ DICE LA RESOLUCIÓN DEL DIVORCIO DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

La sentencia del Tribunal de Milán declaró oficialmente disuelto el matrimonio entre Mauro Icardi y Wanda Nara y rechazó los principales reclamos económicos que, según lo publicado por el futbolista, había realizado su exesposa. Entre ellos, la Justicia italiana desestimó el pedido de 250.000 euros mensuales de manutención como cónyuge, al considerar que Wanda cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente.

También se habría descartado que durante el matrimonio ella hubiera tenido que resignar o perjudicar su carrera profesional. Además, el fallo establece que Wanda deberá afrontar dos tercios de las costas judiciales, que ascenderían a unos 5.200 euros. Icardi también aclaró que todavía existe otro expediente abierto en Milán relacionado con la transferencia de algunos inmuebles de su patrimonio, cuya nulidad pretende conseguir.

Mauro Icardi celebró su divorcio de Wanda Nara. Créditó: Instagram

El futbolista presentó la sentencia como el cierre de una etapa y celebró públicamente el resultado: “Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa”, escribió.

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