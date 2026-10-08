Wanda Nara volvió a protagonizar un momento picante en MasterChef Celebrity y, una vez más, Eugenia “la China” Suárez quedó en el centro de la escena. Durante una charla con la China Ansa y Rocío Robles, la conductora aprovechó la situación para lanzarle una filosa chicana a la actriz.

Todo comenzó cuando Wanda le preguntó a la concursante cómo había vivido el desafío: “China, ¿lo pasaste mejor que con la Negra Vernaci? Tenés otra cara hoy”, disparó, dejando picando la comparación ya que se conoció que había mantenido un fuerte chispazo con la locutora.

Fue entonces que al revelar que lo pasó bien en ambas oportunidad, Wanda redobló la apuesta: “Si hay dos salvavidas en el medio del mar, ¿a quién se lo tirás? ¿A Rocío o a la Negra?”, quiso saber. Y Ansa eleigió ser políticamente correcta: “Las salvo y me hundo”.

Foto: Captura (Telefe)

Sin pensarlo, la presentadora dio que hablar con sus palabras: “Tenías que ser ‘China’ para mentir así”, atinó a decir, dejando en claro que se refería a la China Suárez. Y cerró, algo nerviosa: “¿Lo dije?“.

¡Qué momento!

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

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LA FILOSA PREGUNTA DE WANDA NARA A JULI POGGIO Y LUCK RA EN MASTERCHEF CELEBRITY: “¿HUBO ALGO ENTRE USTEDES?”

Una vez más, Wanda Nara protagonizó uno de los momentos más comentados de MasterChef Celebrity. Esta vez, la conductora tuvo un divertido y filoso ida y vuelta con Juli Poggio y Luck Ra, que no pasó desapercibido para los participantes.

Todo comenzó cuando los jóvenes presentaron el plato que habían preparado para la competencia. En medio de la devolución, apareció una conversación sobre la relación entre ellos y sus respectivos vínculos después de recordar que Juli fue la protagonista del videoclip del tema del artista llamado La Morocha.

Ante esto, Wanda fue al hueso con su consulta: “¿Hubo algo entre ustedes? Porque Juli, los ex de las amigas... ¿cómo son los códigos de las parejas abiertas?“, indagó. Y la respuesta de Poggio no tardó en llegar: “No hubo nada. Igual, con Facu siempre me llevé bien. Desde ese trabajo que nos conocemos”

Foto: Captura (Telefe)

La frase generó risas en el estudio y rápidamente Luck Ra intentó despegarse de estas especulaciones: “No necesito otro chisme más en mi vida, por lo menos hoy”, cerró, divertido.