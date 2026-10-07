Una vez más, Wanda Nara protagonizó uno de los momentos más comentados de MasterChef Celebrity. Esta vez, la conductora tuvo un divertido y filoso ida y vuelta con Juli Poggio y Luck Ra, que no pasó desapercibido para los participantes.

Todo comenzó cuando los jóvenes presentaron el plato que habían preparado para la competencia. En medio de la devolución, apareció una conversación sobre la relación entre ellos y sus respectivos vínculos después de recordar que Juli fue la protagonista del videoclip del tema del artista llamado La Morocha.

Ante esto, Wanda fue al hueso con su consulta: “¿Hubo algo entre ustedes? Porque Juli, los ex de las amigas... ¿cómo son los códigos de las parejas abiertas?“, indagó. Y la respuesta de Poggio no tardó en llegar: “No hubo nada. Igual, con Facu siempre me llevé bien. Desde ese trabajo que nos conocemos”

Foto: Captura (Telefe)

La frase generó risas en el estudio y rápidamente Luck Ra intentó despegarse de estas especulaciones: “No necesito otro chisme más en mi vida, por lo menos hoy”, cerró, divertido.

Foto: Captura (Telefe)

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LA FUERTE INTERNA EN MASTERCHEF CELEBRITY: NORA COLOSIMO REVELÓ QUIÉN GENERA BRONCA ENTRE LOS PARTICIPANTES

Una fuerte interna habría comenzado a tomar forma dentro de MasterChef Celebrity. Mientras los participantes se esfuerzan al máximo para cumplir con las consignas y conquistar al jurado (integrado por Damián Betular, Maru Botana y Germán Martitegui), una particular actitud de la chef estaría generando cada vez más enojo entre quienes compiten en el reality de Telefe.

La encargada de revelar detalles de lo que ocurre puertas adentro fue Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, conductora del ciclo, quien habló sin filtros sobre la situación en LAM.

Consultada sobre qué opinaba de Maru, Nora fue contundente al contar lo que habría observado en el programa: “La gente está muy enojada ahí adentro. Los compañeros, los participantes, están muy enojados”, confesó.

Foto: Captura (América)

Ante la pregunta de si el enojo era específicamente con ella, Colosimo explicó el motivo: “Porque ellos se rompen todo por cocinar. Vos pensá que lo dejan todo, de verdad”.

Nora Colosimo: “La gente está muy enojada ahí adentro. Los compañeros, los participantes, están muy enojados”.

El principal cuestionamiento tendría que ver con que Maru no prueba los platos de la manera esperada por los participantes. Según explicó Nora, la jurado suele observar las preparaciones y hacer la devolución sin comerlas de manera completa: “Es que no come, no lo prueba”, cerró Colosimo, en referencia a la particular forma en la que la jurado evalúa algunas preparaciones.