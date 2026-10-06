Grego Rosello protagonizó un divertido ida y vuelta con Wanda Nara en MasterChef Celebrity, donde quedó expuesto su intento de seducir a la conductora. El comediante contó cómo fue su frustrada estrategia que utilizó para llamar su atención, pero la respuesta de Wanda fue contundente y terminó dejándolo sin posibilidades.

Todo comenzó cuando Grego recordó el particular regalo que le llevó a Wanda a su casa: un ramo de flores. Sin embargo, el gesto no tuvo exactamente el resultado que esperaba. El humorista le reprochó que no le había recibido personalmente el obsequio y la conversación rápidamente derivó hacia las intenciones del participante.

Wanda Nara y Grego Rosello en MasterChef Celebrity (Fotos: capturas Telefe)

Grego, lejos de esconderse, continuó con su juego de seducción y habló sobre el perfume que había elegido para la ocasión. Wanda escuchó atentamente y, fiel a su estilo, decidió ponerlo contra las cuerdas con una pregunta que cambió por completo el tono del intercambio.

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En medio de la charla, Wanda se acercó a Grego para oler su perfume y el comediante aprovechó la situación para avanzar un poco más. El momento generó comentarios entre los participantes y dio pie a una conversación sobre un posible “chape”.

Pero Wanda no se dejó llevar tan fácilmente por el juego. Ante las insinuaciones de Grego, la conductora lanzó una frase que lo dejó expuesto: “¿Te creés que soy tan facilita? Un ramito de flores y un perfumito de 50 ml. Era tan chiquito que en un splash me lo gasté”. La respuesta provocó risas y dejó claro que, al menos en ese momento, la estrategia del comediante no había funcionado como esperaba.

Wanda Nara y Grego Rosello en MasterChef Celebrity (Fotos: capturas Telefe)

Grego, por su parte, explicó que una de las razones por las que quería continuar en MasterChef Celebrity era justamente la posibilidad de compartir más tiempo con Wanda. Sin embargo, la conductora terminó marcándole los límites y, en tono de broma, le hizo saber que había perdido su oportunidad y que su perfume era “de bebé”.

Mirá el diveretido momento en Ciudad.

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