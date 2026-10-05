Wanda Nara volvió a demostrar que no tiene problemas en meterse de lleno en la vida personal de los participantes de MasterChef Celebrity. Durante la última gala, la conductora se acercó a la estación de Luck Ra y aprovechó el momento para preguntarle por su separación de La Joaqui y por las versiones que surgieron alrededor del final de la relación.

La conductora fue directamente al punto y quiso saber si había existido una infidelidad. “¿Te engañaron?”, preguntó Wanda. “No”, respondió el cantante. “¿La engañaste?”, insistió ella, y volvió a recibir una negativa. Luck Ra explicó entonces: “No, de mi lado no y del de ella tampoco, pero a veces eso no es suficiente”.

EL PICANTE MOMENTO ENTRE WANDA NARA Y LUCK RA

La conversación tomó otro tono cuando Luck Ra recordó cómo había quedado expuesto públicamente después de la separación. “Después de la nada yo fui como un monstruo, ¿no? Supuestamente”, comentó. Wanda no dudó en corregirlo y lanzó una frase que provocó una incómoda sonrisa del cantante: “No, un monstruo no... un cornudo”. Y enseguida fue todavía más lejos: “¿Te icardearon?”.

La pregunta hizo referencia directa a la historia sentimental de la propia Wanda con Mauro Icardi. Luck Ra decidió entonces explicar cómo veía el paralelismo entre ambas situaciones: “Te lo voy a poner así, ponele que yo soy Wanda, mi ex vendría a ser Icardi, y mi examigo vendría a ser… creo que así sería la historia”. De esta manera, el músico dejó entrever el lugar que ocupa Tiago PZK en el conflicto después de que el cantante comenzara una relación con La Joaqui.

Wanda quiso saber además cómo se había enterado Luck Ra del nuevo vínculo entre su expareja y quien había sido su amigo. “Por las redes. Esa llamada de él nunca existió”, respondió el cordobés. Pese a todo, aseguró que no guarda rencor y hasta dejó abierta la posibilidad de que los protagonistas de su historia puedan aparecer en el programa: “Todos los que nombraste de mi historia, los invito cuando quieran, tienen las puertas abiertas del canal y de mi programa”.

Finalmente, Luck Ra aseguró que atraviesa el momento intentando dejar atrás la polémica. “Cero rencor, por el momento estoy en busca de la felicidad”, expresó. El cruce con Wanda se produjo en medio de la repercusión que generó la relación entre La Joaqui y Tiago PZK, después de la separación de la cantante y Luck Ra, vínculo que ambos habían confirmado terminado a fines de julio.