A pocos días de la polémica que generó la eliminación de Pachu Peña, Ángel de Brito sorprendió al revelar quién sería el próximo famoso en abandonar MasterChef Celebrity, el reality de cocina de Telefe que tiene en vilo a sus seguidores.

Durante la última emisión de su programa de streaming en Bondi, el periodista se refirió primero a los rumores que señalaban a Juli Poggio como la próxima eliminada y se encargó de aclarar que esa versión no había surgido de él. “Dicen que la segunda eliminada es Poggio, no sé quién me adjudicó eso en Twitter, hay cuentas fake porque yo no dije eso”, explicó.

Paula Trapani (Foto: captura Telefe)

Sin embargo, después de desmentir esa versión, Ángel de Brito decidió hacerse cargo de la información que recibió sobre la próxima eliminación y reveló el nombre de quien dejaría la competencia. “De esto sí me voy a hacer cargo, la segunda eliminada de MasterChef es Paula Trapani”, aseguró el conductor.

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Además de dar el nombre de la próxima eliminada, De Brito contó cómo habría sido el momento en el que la periodista tuvo que abandonar el reality y aseguró que su salida habría estado marcada por la emoción. “Paulita es amorosa, pero me dijeron que se fue muy mal”, expresó.

De confirmarse esta información, Paula Trapani sería la segunda famosa en abandonar MasterChef Celebrity, después de la salida de Pachu Peña y en medio de la repercusión que generó el fuerte cruce entre Wanda Nara y Luck Ra.

Paula Trapani en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Por ahora, la eliminación de Trapani deberá verse en pantalla para conocer cómo se desarrolló la competencia y cuál fue su desempeño en la gala que habría determinado su salida. Mientras tanto, el adelanto de Ángel de Brito vuelve a poner el foco sobre el reality de Telefe, que recientemente también había llamado la atención por una confesión de Lizy Tagliani.

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