Yanina Latorre contó en su programa SQP que Luck Ra decidió invitar a todos sus compañeros de MasterChef Celebrity a su casa para compartir un asado y ver juntos el debut del ciclo. Sin embargo, no fue nadie.

“Luck Ra los invitó a un asado a ver el primer programa de MasterChef a la casa y no fue nadie. Hay que decir que lo dijo medio sobre la fecha”, relató la conductora. Además, remarcó que “nadie ni contestó” al mensaje.

Además, otro que está en el foco de sus compañeros es el periodista Pablo Giralt, que armó un grupo de WhatsApp. Según Latorre, el periodista sería “bastante intenso” y su actividad constante ya generó molestias entre sus compañeros.

Wanda Nara y Luck Ra en MasterChef Celebrity (Fotos: capturas Telefe)

Escándalo en MasterChef: Luck Ra quedó aislado, Pablo Giralt cansó a todos con su WhatsApp y Hernán Coronel explotó

Giralt suele enviar fotos y videos cocinando, preguntar cómo se preparan para el programa y mantener el chat en movimiento. Aunque todos responden, el ritmo se volvió caótico y algunos ya no lo soportan. “Me dice que Giralt tiene un falso positivismo y a todo le encuentra la parte buena”, detalló Latorre.

Pablo Giralt en MasterChef Celebrity (Foto: Instagram @masterchefargentina)

La situación llegó a tal punto que Hernán Coronel, líder de Mala Fama, decidió abandonar el grupo. “Me escapé porque vivían poniendo videos cocinando, lavando los platos, dejate de joder…”, explicó el cantante en SQP.

Además, se quejó de la falta de respuesta cuando él compartía algo: “Yo capaz subía algún video o una invitación a un recital y casi nadie me daba bola, ¿para qué me iba a quedar? Sé que la mayoría me ama, pero uno subía algo de un huevo frito y todos le aplauden, pero yo ponía algo y no me contestaban”.