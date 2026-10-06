La Joaqui regresó a la Argentina después de un viaje a Colombia junto a Tiago PZK y, al llegar al aeropuerto de Ezeiza, fue abordada por un notero de Desayuno Americano.

Aunque en un primer momento aseguró que había hecho un “detox tecnológico”, la cantante terminó hablando sobre Luck Ra y las picantes preguntas que Wanda Nara le hizo en MasterChef Celebrity.

La artista de RKT llegó de la mano de su actual pareja y evitó inicialmente referirse a las versiones y comentarios que circularon durante su ausencia.

“El viaje estuvo hermoso, la pasamos increíble. No estuve viendo. Detox tecnológico”, respondió La Joaqui cuando le preguntaron si había seguido lo ocurrido en el reality.

Qué dijo La Joaqui sobre las picantes preguntas de Wanda Nara a Luck Ra en MasterChef (América TV)

La Joaqui habló de su relación con Wanda Nara

El cronista de Desayuno Americano insistió y quiso saber si había visto las preguntas que Wanda Nara le había hecho a Luck Ra en el programa de Telefe.

“¿Te llegó algún recorte? ¿Wanda es tu amiga? ¿Viste lo que le estuvo preguntando a Luck Ra?”, le consultó.

La Joaqui sorprendió al revelar que actualmente mantiene una buena relación con la conductora, pese a que en el pasado tuvieron algunos desencuentros.

“Sí, la amo. Tuvimos nuestros roces. Ella es muy sincera, pero nos hemos juntado a charlar y ahora somos muy amigas”, aseguró.

La contundente respuesta de La Joaqui sobre Luck Ra

El notero fue por más y le preguntó directamente por una de las cuestiones que Wanda había planteado en MasterChef Celebrity.

“¿Pero viste lo que le preguntó en la cara? ¿Fuiste cornudo?”, insistió el periodista.

La Joaqui fue contundente al responder y dejó en claro su postura sobre la infidelidad: “Jamás le fui infiel a nadie. Ni lo sería jamás”.

Qué dijo La Joaqui sobre las preguntas de Wanda Nara a Luck Ra

Finalmente, la cantante se refirió al tono de las preguntas que Wanda Nara le hace a Luck Ra durante el reality de cocina y le quitó dramatismo a la situación.

“Es su programa, se están cagando de risa. Están jugando. Hay que hacer humor de la realidad: tragicomedia”, sostuvo.

De esta manera, La Joaqui se mostró relajada al hablar de su ex, Luck Ra, y respaldó el juego que Wanda Nara propone dentro de MasterChef Celebrity, mientras continúa su relación con Tiago PZK.