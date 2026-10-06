La paciencia de Benjamín Vicuña se habría agotado y ahora habría decidido hacer un giro radical en su estrategia legal contra la China Suárez, debido a la actitud de la madre de sus hijos menores respecto de la escolarización.

“No me importa cuánto tiempo lleve esto, pero quiero que tomemos cartas en el asunto y que vuelvan los nenes a la escuela”, habría sido el reclamo del protagonista de Secreto en la Montaña a sus asesores jurídicos.

“Amancio y Magnolia hace meses que no van a la escuela”, afirmó Juan Etchegoyen, quien además recordó “el vínculo que tiene Eugenia con Mauro Icardi”.

Benjamín Vicuña, filoso contra la China Suárez. (Foto: instagram/benjaminvicuna.ok - @sangrejaponesa)

Entonces, el panelista de Nuevo Día explicó: “Eugenia ha decidido que momentáneamente sus hijos no vayan al colegio”.

LA NUEVA ESTRATEGIA DE VICUÑA CONTRA LA CHINA

Por eso Vicuña habría explotado: “Habría contratado un nuevo equipo de abogados específicamente con la misión de que sus hijos vuelvan al colegio”.

“Está tomando cartas en el asunto severas. Prioridad para Vicuña el tema de sus hijos y la escuela”, enfatizó

La determinación de Benjamín Vicuña se habría tomado en España, ante la supuesta desidia de la China Suárez.