El rumor de que Benjamín Vicuña habría pasado un mal momento en un avión, luego de que Anita Espasandín supuestamente enfureciera por no tener el asiento pegado al de su novio en un vuelo entre Buenos Aires y Madrid rebotó en los medios, y este lunes la novia del actor dijo su verdad.

“¿Cómo me voy a encular? ¿Quién dijo eso?”, se sorprendió Analía.

Entonces, la empresaria desligó papá de los hijos mayores de Pampita y de los menores de la China Suárez de la elección de butacas: “Se encargó de sacar todo la compañía para la que está trabajando Benjamín”.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin Por: MOVILPRESS

“A veces pasa y se soluciona fácil con personas amorosas que se ofrecen a cambiar”, desdramatizó Espasandín.

Por eso, Anita Espasandín descartó la furia con Benjamín Vicuña o la empresa aérea: “A veces pasa y se soluciona fácil con personas amorosas que se ofrecen a cambiar”.

La versión de bronca al aire

Todo surgió a raíz de un posteo en X de @dcevampiro que contó los hechos que Anita Espasandín confirmó, pero excluyendo el enojo.

Rumor de escándalo entre Benjamín Vicuña y Anita Espasandín.

“Benjamín Vicuña acaba de embarcar BsAs/Madrid y sacó pasaje con su pareja en asientos separados. (No quiso pagar para estar juntos), la novia se enculó y le hizo flor de quilombo, las azafatas le pidieron a otra mujer cambiar el lugar para que vayan juntos en la fila 4″.