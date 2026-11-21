Muy enamorada, Sandra Borghi viajó al paradisíaco destino de Punta Cana junto a su pareja, Pablo Rodríguez. Luego, compartió en sus redes sociales un álbum con las mejores fotos de su estadía en este increíble lugar.

Por segunda vez en el año, la periodista emprendió otra aventura con el empresario turístico y disfrutó de unos increíbles días de sol y descanso en el Caribe.

Al compartir las imágenes en Instagram, Sandra aprovechó para reflexionar sobre su presente y su rol de madre, en una etapa de su vida que disfruta al máximo.

(Foto: Instagram @sandraborghiok)

EL ÁLBUM DE FOTOS DEL VIAJE DE SANDRA BORGHI Y SU REFLEXIÓN SOBRE LA MATERNIDAD

“Esta es la madre que quiero que mis hijos vean que tienen. Esta es la mujer que hoy quiero ser. La compañera de un amor correspondido que la vida me regaló y que me permito disfrutar”, empezó escribiendo Sandra Borghi en la publicación de Instagram donde mostró el álbum de sus vacaciones.

(Foto: Instagram @sandraborghiok)

“Claro que no fue fácil volver a creer en el amor a los 50. Pero acá estoy, enamorada de un hombre que me completa. ¿Qué modelo de mujer soy para mis hijos? Es una pregunta que me hago a cada rato. No quiero que recuerden a una mamá que se olvidó de vivir. Quiero que recuerden a una mamá que siempre tuvo sueños. Y eso soy”, planteó la periodista.

(Foto: Instagram @sandraborghiok)

Luego, comentó: “Soy una madre que tiene sueños y va por ellos. Que se escucha y volantea cuando algo no está bien. Que se cuida, se arregla para salir y se ríe a carcajadas con sus amigas. Que disfruta de un buen vino, viaja lo más que puede y se va última de las fiestas. Que baila aunque nadie baile y escucha música mientras cocina. Que trabaja por sus metas, aunque a veces tenga miedo. Que gana su propio dinero y construye lo suyo. Que no siempre está disponible para todos, porque también aprendió a hacerse tiempo para ella misma. Que comete errores y sabe empezar de nuevo, una y mil veces si hace falta”, añadió.

(Foto: Instagram @sandraborghiok)

Por otro lado, Sandra dejó en claro: “Quiero que mis hijos recuerden a una mamá que les enseñó que amar a alguien no significa dejar de amarte a vos misma. Que el amor no duele y que, si duele, no es amor. Que para todo hay revancha en la vida y que los sueños no se abandonan, ni los personales ni los profesionales”.

(Foto: Instagram @sandraborghiok)

Y cerró con un último mensaje que decía: “Porque, aunque la vida se ponga patas para arriba, hay que seguir. Y depende de nosotros si seguimos de rodillas o de pie. Ser mamá fue una de las mejores decisiones de mi vida. Pero nunca significó que tuviera que olvidarme de vivir”.

(Foto: Instagram @sandraborghiok)

(Foto: Instagram @sandraborghiok)

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