Catherine Fulop volvió a emocionar a sus seguidores con una publicación dedicada a Gia, su primera nieta, fruto de la relación de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. A través de sus redes sociales, la actriz mostró cómo mantiene vivo el vínculo con la beba de ocho meses, que vive en Roma, a pesar de los kilómetros que las separan.

En esta oportunidad, Fulop compartió una captura de una videollamada con la pequeña y acompañó la imagen con unas palabras cargadas de ternura. La actriz reveló que Gia ya comenzó a gatear, intenta ponerse de pie y sorprende a su familia con sus primeras palabras.

“En estos momentos me conformo... qué bonito poder aunque sea, vernos por videollamada, qué bonito cantar juntas, reír, contar los números, que me enseñes cómo empezaste a gatear, cómo te parás, cómo gritás papá y mamá”, escribió, dejando en evidencia la emoción que le generan los avances de su nieta.

Lejos de ocultar su sensibilidad, la artista cerró la publicación con una declaración de amor: “Me saltan las lágrimas de emoción por ti, Gia! Te amo mi amor. ¡Gracias por estar en mi vida! ¡Pedacito de pan! Mi Abejita chiquita!”.

CATHERINE FULOP Y LA EMOCIÓN DE VER CRECER A SU NIETA A LA DISTANCIA

No es la primera vez que Catherine Fulop expresa públicamente cuánto extraña a Gia. La distancia entre Argentina e Italia le impide compartir de manera presencial muchos de los momentos cotidianos de la beba, aunque las nuevas tecnologías le permiten acompañar sus descubrimientos.

De hecho, cuando la pequeña cumplió siete meses, la actriz ya le había dedicado un mensaje que reflejaba sus sentimientos: “Te extraño hasta en los silencios, mi Gia. Roma está lejos pero mi corazón vive cerquita de ti mi abejita chiquitita”.

Crédito: Instagram

Mientras Oriana Sabatini y Paulo Dybala disfrutan de la crianza de su hija en Italia, Fulop encuentra en cada videollamada una oportunidad para sentirse cerca de su nieta. Entre canciones, risas y nuevos aprendizajes, la actriz demuestra que la distancia no le impide disfrutar de su nueva etapa como abuela.