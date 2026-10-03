A cinco años del escándalo que sacudió a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, un nuevo dato volvió a poner el Wandagate en el centro de la escena.

Después de que el futbolista recordara públicamente aquella noche de septiembre de 2021 y señalara al Le Royal Monceau de París como el lugar donde comenzó su historia con la actriz, volvió a cobrar relevancia qué hacía Wanda Nara mientras se producía aquel encuentro.

QUÉ HACÍA WANDA NARA CUANDO MAURO ICARDI SE ENCONTRÓ CON LA CHINA SUÁREZ

El 26 de septiembre de 2021, fecha que Mauro Icardi destacó recientemente en sus redes sociales, Wanda Nara no se encontraba en París con su entonces marido. La empresaria había viajado junto a su hermana Zaira Nara a Milán, donde ambas tenían previsto participar de actividades relacionadas con la Semana de la Moda.

Un día antes, la conductora había publicado una fotografía junto a Zaira frente a un avión privado con la frase: “Milán Fashion Week. Arriviamo”. Pero las publicaciones de Wanda de aquellos días también mostraban que había estado en París poco antes de viajar a Italia.

El posteo de Wanda Nara que muestra qué hacía en septiembre del 2021, cuando empezaba la historia del Wandagate (Foto: Instagram).

Dos días antes del encuentro entre Icardi y la China, había compartido una postal desde el jardín de Ralph’s Restaurant, en París, donde posó con un look de sastrería y escribió una llamativa pregunta: “¿Te dejaron alguna vez plantad@?”. Poco después, emprendió viaje junto a Zaira rumbo a Milán.

El posteo de Wanda Nara que muestra qué hacía en septiembre del 2021, cuando empezaba la historia del Wandagate (Foto: Instagram).

QUÉ PASÓ ENTRE MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ EN PARÍS

El encuentro ocurrió en el hotel Le Royal Monceau, donde Icardi y la China Suárez se vieron el 26 de septiembre de 2021. Durante años, aquel episodio estuvo rodeado de versiones y negaciones, hasta que el propio futbolista volvió sobre esa fecha en septiembre de 2026.

Icardi publicó una imagen de la fachada del exclusivo hotel parisino, la musicalizó con “París”, de Ingratax, y escribió: “El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia”. Además, marcó la fecha “26.09.21” y arrobó a la China Suárez.

Mauro Icardi confirmó su primer encuentro con la China Suárez y la infidelidad a Wanda Nara (Foto: captura de Instagram).

El escándalo se hizo público semanas después, cuando Wanda descubrió los chats entre su entonces esposo y la actriz. Su explosiva publicación en redes sociales dio inicio al Wandagate y convirtió aquel encuentro en uno de los episodios más recordados de la farándula argentina.

Según reconstrucciones periodísticas de aquel momento, Jakob von Plessen, quien entonces era pareja de Zaira, también habría tenido un papel en la logística del encuentro, aunque distintos aspectos de aquella versión fueron objeto de controversia.

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