La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 5 al 9 de octubre del 2026.

LUNES

Aries: La Luna junto a Júpiter en Leo expande tu deseo de amar, conquistar y disfrutar. Mostrar lo que sientes con confianza puede acercarte a alguien especial o renovar la pasión en tu relación.

Tauro: La Luna junto a Júpiter en Leo amplifica tus emociones y el deseo de sentir seguridad. Compartir afecto y abrir tu corazón puede fortalecer la intimidad y traer más calidez a tu relación.

Géminis: La Luna junto a Júpiter en Leo favorece conversaciones alegres y declaraciones espontáneas. Decir lo que sientes con entusiasmo puede acercarte a alguien especial y fortalecer la conexión.

Cáncer: La Luna junto a Júpiter en Leo aumenta tu necesidad de sentirte valorado y querido. Reconocer lo que mereces sin exigir de más puede ayudarte a construir un amor generoso, estable y sincero.

Leo: La Luna junto a Júpiter en tu signo potencia tu magnetismo, alegría y confianza en el amor. Mostrarte tal como eres puede atraer nuevas miradas o renovar la pasión y la ilusión en tu relación.

Virgo: La Luna junto a Júpiter en Leo expande emociones que quizás mantenías en silencio. Escucharlas sin juzgarte puede ayudarte a cerrar viejas historias y abrir espacio para un amor más luminoso.

Libra: La Luna junto a Júpiter en Leo favorece encuentros, amistades y nuevas conexiones afectivas. Compartir planes y mostrar interés puede acercarte a alguien especial o renovar tu vida en pareja.

Escorpio: La Luna junto a Júpiter en Leo intensifica tus emociones y puede despertar expectativas. Disfrutar sin querer controlar cada respuesta puede ayudarte a vivir el amor con mucha más alegría.

Sagitario: La Luna junto a Júpiter en Leo despierta entusiasmo y ganas de vivir nuevas experiencias en el amor. Compartir aventuras y proyectos puede renovar la pasión y acercarte a alguien especial.

Capricornio: La Luna junto a Júpiter en Leo profundiza el deseo y favorece la intimidad. Abrirte emocionalmente y compartir lo que necesitas puede fortalecer la confianza y transformar el vínculo.

Acuario: La Luna junto a Júpiter en Leo pone el foco en la pareja y amplifica emociones compartidas. Abrirte al diálogo y celebrar las diferencias puede renovar la ilusión y fortalecer el vínculo.

Piscis: La Luna junto a Júpiter en Leo te invita a expresar amor mediante gestos generosos y cotidianos. Cuidar los detalles y disfrutar de lo simple puede aportar alegría y calidez a tu relación.

MARTES

Aries: La Luna en Leo enciende tu deseo de amar y expresarte con valentía. Tomar la iniciativa sin olvidar al otro puede renovar la pasión y ayudarte a construir un vínculo más equilibrado y justo.

Tauro: La Luna en Leo despierta tu necesidad de sentir afecto y reconocimiento. Abrirte con calidez y evitar posturas rígidas puede ayudarte a recuperar armonía y fortalecer la intimidad en pareja.

Géminis: La Luna en Leo favorece conversaciones románticas y gestos espontáneos. Decir lo que sientes con encanto y escuchar al otro puede acercarte a alguien especial o renovar tu relación actual.

Cáncer: La Luna en Leo te invita a reconocer cuánto vales y qué necesitas recibir en el amor. Expresar tus deseos sin exigir de más puede ayudarte a crear un vínculo más justo, cálido y seguro.

Leo: La Luna en tu signo potencia tu magnetismo y tus ganas de sentirte amado. Mostrarte con seguridad sin buscar toda la atención puede favorecer un romance o renovar la pasión en pareja actual.

Virgo: La Luna en Leo despierta sentimientos que quizás mantenías en reserva. Darles espacio y evitar analizar cada emoción puede ayudarte a cerrar heridas y recuperar el equilibrio en el amor.

Libra: La Luna en Leo potencia tu vida social y favorece encuentros llenos de encanto. Mostrar interés y dejarte sorprender puede acercarte a alguien especial o devolver entusiasmo a tu relación.

Escorpio: La Luna en Leo intensifica tus emociones y puede despertar orgullo en el amor. Evitar luchas de poder y buscar acuerdos puede transformar la tensión en deseo y fortalecer la relación.

Sagitario: La Luna en Leo despierta entusiasmo y ganas de vivir el amor con alegría. Compartir aventuras y expresar tus deseos con naturalidad puede renovar la pasión y fortalecer un vínculo real.

Capricornio: La Luna en Leo profundiza el deseo y te invita a mostrar emociones que sueles controlar. Abrirte con confianza y escuchar al otro puede fortalecer la intimidad y equilibrar la relación.

Acuario: La Luna en Leo, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y aumenta el deseo de conexión. Compartir protagonismo y negociar diferencias puede renovar la pasión y fortalecer el vínculo.

Piscis: La Luna en Leo te invita a demostrar el amor con gestos cálidos y atención cotidiana. Cuidar los detalles sin olvidar tus necesidades puede aportar equilibrio, alegría y pasión a tu relación.

MIÉRCOLES

Aries: La Luna en Virgo te invita a ordenar lo que sientes y cuidar los detalles en el amor. Buscar acuerdos con calma puede ayudarte a comprender al otro y construir un vínculo más equilibrado.

Tauro: La Luna en Virgo aporta calma y te anima a cuidar el amor con gestos concretos. Escuchar al otro y atender los pequeños detalles puede fortalecer la confianza y la armonía en tu relación.

Géminis: La Luna en Virgo te invita a ordenar emociones y evitar analizar demasiado cada gesto. Hablar con claridad y escuchar al otro puede ayudarte a recuperar equilibrio y confianza en el amor.

Cáncer: La Luna en Virgo favorece conversaciones sinceras y gestos que demuestran afecto. Expresar lo que necesitas con claridad puede ayudarte a fortalecer la confianza y la armonía en pareja.

Leo: La Luna en Virgo te invita a valorar los pequeños gestos y reconocer lo que recibes en el amor. Bajar las exigencias y buscar equilibrio puede ayudarte a disfrutar un vínculo más estable hoy.

Virgo: La Luna en tu signo aumenta tu sensibilidad y necesidad de ordenar lo que sientes. Expresar tus deseos sin analizar cada detalle puede ayudarte a construir un vínculo más armónico y sincero.

Libra: La Luna en Virgo te invita a escuchar emociones que quizá mantienes en silencio. Darte tiempo para comprenderlas puede ayudarte a cerrar viejas heridas y recuperar el equilibrio afectivo.

Escorpio: La Luna en Virgo favorece encuentros y proyectos compartidos con quien amas. Mostrar interés y escuchar sus necesidades puede fortalecer la complicidad y aportar equilibrio a la relación.

Sagitario: La Luna en Virgo puede hacerte más exigente con el amor y mostrarte detalles que antes ignorabas. Evitar críticas impulsivas y dialogar con calma puede ayudarte a recuperar la armonía.

Capricornio: La Luna en Virgo aporta estabilidad y te anima a proyectar el amor con mayor claridad. Compartir planes y escuchar al otro puede fortalecer la confianza y renovar la ilusión en pareja.

Acuario: La Luna en Virgo profundiza tus emociones y te invita a revisar la intimidad con más atención. Hablar de límites y deseos con claridad puede fortalecer la confianza y equilibrar el vínculo.

Piscis: La Luna en Virgo, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y los acuerdos. Evitar idealizaciones y expresar lo que necesitas puede ayudarte a construir un vínculo más claro y equilibrado.

JUEVES

Aries: La Luna en Libra pone el foco en tus vínculos y te invita a buscar acuerdos sin perder iniciativa. Escuchar a otros con calma puede fortalecer la relación y devolver equilibrio al amor.

Tauro: La Luna en Libra te invita a disfrutar del amor con más armonía, belleza y tranquilidad. Ceder ante pequeñas diferencias puede fortalecer la relación y ayudarte a compartir con más placer.

Géminis: La Luna en Libra favorece el diálogo, el coqueteo y los encuentros que despiertan interés. Expresar lo que sientes con naturalidad puede acercarte a alguien y renovar la conexión en pareja.

Cáncer: La Luna en Libra te invita a equilibrar tus emociones y necesidades dentro de la relación. Hablar sin guardarte lo que sientes puede ayudarte a recuperar armonía y sentir mayor contención.

Leo: La Luna en Libra potencia tus encantos y favorece conversaciones que acercan posiciones. Expresar tus deseos sin imponerlos puede ayudarte a renovar la complicidad y disfrutar más del amor.

Virgo: La Luna en Libra te invita a valorar lo que recibes y das dentro de una relación. Soltar ciertas exigencias y buscar reciprocidad puede ayudarte a construir un amor más equilibrado y seguro.

Libra: La Luna en tu signo potencia tu encanto y aumenta tu necesidad de compartir el amor. Mostrar lo que sientes con sinceridad puede acercarte a alguien especial o renovar la armonía en pareja.

Escorpio: La Luna en Libra te invita a observar sentimientos que todavía no expresas. Darte tiempo para comprenderlos puede ayudarte a cerrar asuntos pendientes y recuperar equilibrio en el amor.

Sagitario: La Luna en Libra favorece encuentros, amistades y planes para compartir. Abrirte a nuevas conexiones puede acercarte a alguien especial o renovar la alegría y la complicidad en pareja.

Capricornio: La Luna en Libra te invita a equilibrar tus responsabilidades con las necesidades del amor. Escuchar y negociar diferencias puede ayudarte a cuidar la relación sin renunciar a tus metas.

Acuario: La Luna en Libra favorece nuevas experiencias y una mirada más abierta sobre el amor. Compartir ideas, planes y deseos puede renovar la relación o acercarte a una conexión muy especial.

Piscis: La Luna en Libra te invita a profundizar en la intimidad y buscar mayor reciprocidad. Expresar tus necesidades con claridad puede fortalecer la confianza y ayudarte a equilibrar la relación.

VIERNES

Aries: La Luna nueva abre una etapa para renovar tus vínculos y buscar mayor equilibrio en el amor. Dejar atrás viejas discusiones y crear nuevos acuerdos puede fortalecer una relación importante.

Tauro: La Luna nueva te invita a renovar la forma en que cuidas y construyes tus relaciones. Incorporar pequeños cambios y buscar reciprocidad puede aportar armonía y bienestar a tu vida afectiva.

Géminis: La Luna nueva abre oportunidades para el romance y nuevos comienzos en el amor. Mostrar tu interés con naturalidad puede acercarte a alguien especial o renovar la ilusión dentro de tu pareja.

Cáncer: La Luna nueva te invita a crear mayor seguridad emocional y renovar la dinámica de tus vínculos. Expresar tus necesidades con calma puede ayudarte a construir una relación más equilibrada.

Leo: La Luna nueva favorece conversaciones que pueden transformar tu vida afectiva. Expresar tus deseos y escuchar al otro con apertura puede iniciar una etapa de mayor complicidad y armonía.

Virgo: La Luna nueva te invita a reconocer cuánto vales y qué mereces recibir en el amor. Establecer nuevas prioridades puede ayudarte a construir vínculos más recíprocos, seguros y equilibrados.

Libra: La Luna nueva marca un comienzo afectivo y te anima a definir qué deseas en tus relaciones. Mostrarte con autenticidad puede renovar tu pareja o abrir la puerta a una conexión muy especial.

Escorpio: La Luna nueva te invita a cerrar viejas historias y preparar el corazón para una etapa diferente. Soltar resentimientos puede ayudarte a recuperar equilibrio y abrirte a un amor más sano.

Sagitario: La Luna nueva favorece encuentros y nuevas conexiones que pueden transformar tu vida amorosa. Compartir planes y ampliar tu entorno puede acercarte a alguien con quien construir algo especial.

Capricornio: La Luna nueva te invita a renovar acuerdos y encontrar mayor equilibrio entre tus metas y el amor. Dar espacio a la pareja puede ayudarte a construir un vínculo más sólido y armonioso.

Acuario: La Luna nueva abre una etapa para explorar nuevas formas de vivir el amor y compartir proyectos. Salir de la rutina puede renovar tu relación o acercarte a alguien que amplíe tus horizontes.

Piscis: La Luna nueva te invita a renovar la intimidad y crear acuerdos más justos dentro de tus vínculos. Expresar deseos y límites con claridad puede ayudarte a construir una conexión más profunda.