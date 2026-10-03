Después del estreno de Mis muertos tristes, Netflix confirmó las producciones argentinas que prepara para los próximos meses. La plataforma anunció ocho nuevos proyectos —seis series y dos películas— que comenzaron o comenzarán su rodaje durante el segundo semestre de 2026, mientras mantiene un calendario de estrenos argentinos hasta diciembre.

LAS 8 PRODUCCIONES ARGENTINAS QUE PREPARA NETFLIX

Foto: gentileza Netflix

1. Sangre

En agosto comenzó el rodaje de Sangre, una serie que combina venganza, secretos y amores prohibidos. El elenco está encabezado por Julieta Cardinali, Pablo Echarri, Macarena Achaga y José “El Purre” Giménez Zapiola, con la participación especial de César Troncoso.

2. Plata quemada

También comenzó la filmación de Plata quemada, adaptación de la novela de Ricardo Piglia. La historia gira alrededor de un violento asalto y un amor llevado al límite. El elenco está integrado por Agustín Della Corte, Lautaro Bettoni, Matías Recalt, Juan Ingaramo, Chiara Parravicini, Diego Cremonesi y Juana Somoza.

3. La Torre

Otra de las nuevas series es La Torre, centrada en dos jóvenes hermanos que se embarcan en una aventura criminal. Byron Barbieri, Canela Arregui y Eleonora Wexler encabezan un elenco que, según la propuesta de Netflix, se caracteriza por su diversidad generacional y su juventud.

4. El amor es otra cosa

La comedia El amor es otra cosa comenzó su rodaje recientemente y tendrá como protagonistas a Jimena Barón, Candela Vetrano y Muriel Santa Ana. La historia estará atravesada por la ternura y por amistades inesperadas.

5. La ciudad

En breve comenzará la producción de La ciudad, una serie ambientada en Rosario, Santa Fe, que tendrá como escenario el barrio La Granada. La ficción abordará los vínculos familiares, la fe en el fútbol y la vida cotidiana del barrio. Será producida por Pampa Films y creada y escrita por Javier Gómez Santander y Nahuel Gallotta.

6. Ümana

Entre las películas que prepara Netflix aparece Ümana, una comedia familiar que plantea una historia relacionada con la sensibilidad humana en tiempos de aceleración tecnológica. La película tendrá como protagonistas a Natalia Oreiro y Alex Pelao.

7. Volver a brillar

La segunda película anunciada es Volver a brillar, una comedia romántica que tendrá como eje el amor por el oficio de actuar. Adrián Suar y Dolores Fonzi serán los protagonistas de la producción.

8. En el barro, temporada 3

La octava producción es la tercera temporada de En el barro, cuyo rodaje comenzó en julio. Regresarán Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Lorena Vega, Carolina Ramírez y Érika de Sautu Riestra, mientras que Juana Molina y María Becerra tendrán participaciones especiales. También se sumarán Camila Platee y Susy Shock.

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LOS ESTRENOS QUE LLEGAN HASTA DICIEMBRE

Además de estas producciones, Netflix confirmó un estreno argentino para cada uno de los meses que quedan de 2026. Mis muertos tristes llegó el 24 de septiembre después de participar en la Competencia Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La miniserie de Pablo Larraín está basada en cuentos de Mariana Enriquez.

El 16 de octubre será el turno de Lo dejamos acá, película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, que cuenta la historia de un terapeuta y un paciente cuya relación comienza a tomar caminos inesperados. La película también tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

En noviembre llegará Gordon, un thriller dirigido por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, inspirado en hechos reales y protagonizado por Rodrigo de la Serna. Finalmente, en diciembre, Netflix cerrará el año con Felicidades, una comedia protagonizada por Griselda Siciliani y Adrián Suar, bajo la dirección de Álex de la Iglesia.

La apuesta de Netflix por las producciones argentinas continuará así durante los próximos meses con propuestas que recorren géneros muy diferentes, desde el policial y el thriller hasta la comedia, el romance y las historias familiares, mientras nuevos proyectos avanzan hacia sus respectivas etapas de producción.

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