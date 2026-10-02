A poco más de un mes de que Wanda Nara reaccionara sin filtro contra su exmarido y padre de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, Maxi López -por las declaraciones que realizó el exfutbolista sobre su vida privada durante su paso por el programa PH: Podemos Hablar- la conductora dejó al descubierto cómo quedó su relación.

“Reconciliados”, escribió Wanda en Instagram Stories, junto a un emoji de un corazoncito rojo, en una foto con Maxi donde se los ve muy carca y sonriendo para la cámara, revelando que pudieron dejar atrás sus diferencias. A lo que Maxi reposteó la publicaición y agregó con un emoji de un bracito: “Vamos por nuestros hijos, Solange”.

Semanas atrás, Wanda había compartido una publicación que dejó en evidencia su enojo con el exfutbolista: “Buen día. Me levanto con la novedad de que a mi ex, ex, ex lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia”, había escrito, con evidente tono sarcástico.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

“¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo”, agregó.

Con esa publicación, Wanda no solo reaccionó a las declaraciones de su exmarido, sino que también dejó planteada una incómoda pregunta sobre cuándo habrían ocurrido esas situaciones que describió y que López contó públicamente.

Foto: Captura de Instagram Stories (@officialmaxilopez)

Sin embargo, después de calmarse las aguas, la empresaria compartió con sus seguidores la felicidad por volver a estar bien con Maxi López.

Wanda Nara: “Reconciliados”.

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WANDA NARA MANDÓ AL FRENTE A MAXI LÓPEZ Y REVELÓ QUÉ MENSAJES LE MANDABA CUANDO PARTICIPABA EN MASTERCHEF: “AHORA LO PUEDO DECIR”

Wanda Nara volvió a protagonizar un momento picante al hablar de Maxi López y revelar una situación que ocurrió durante la participación de su exmarido en la edición anterior de MasterChef Celebrity.

En medio de una charla sobre los grupos de WhatsApp que tienen los participantes del reality, la conductora dejó escapar un dato que hasta ahora había mantenido bajo siete llaves: Maxi le enviaba capturas de pantalla de las conversaciones en las que otros integrantes hablaban sobre ella.

Todo comenzó cuando Sebastián Presta lanzó un comentario que sorprendió a todos: “El otro grupo habló muy mal de vos”, lanzó, en referencia a los participantes que estuvieron en la edición anterior. A lo que Wanda respondió, picante: “El año pasado mi ex me mandaba los screenshots cuando hablaban mal de mí”.

Foto: Captura (Telefe)

Allí, luego de que muchos de los concursantes pidieran que no mande al frente a padre de sus hijos, Wanda mantuvo su postura: “Ahora lo puedo contar porque ya terminó el programa”, atinó a decir. Y cerró, sincera: “No dije nada durante la competencia, lo cuento ahora”.

¡Qué momento!