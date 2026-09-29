Wanda Nara volvió a protagonizar un momento picante al hablar de Maxi López y revelar una situación que ocurrió durante la participación de su exmarido en la edición anterior de MasterChef Celebrity.

En medio de una charla sobre los grupos de WhatsApp que tienen los participantes del reality, la conductora dejó escapar un dato que hasta ahora había mantenido bajo siete llaves: Maxi le enviaba capturas de pantalla de las conversaciones en las que otros integrantes hablaban sobre ella.

Todo comenzó cuando Sebastián Presta lanzó un comentario que sorprendió a todos: “El otro grupo habló muy mal de vos”, lanzó, en referencia a los participantes que estuvieron en la edición anterior. A lo que Wanda respondió, picante: “El año pasado mi ex me mandaba los screenshots cuando hablaban mal de mí”.

Foto: Captura (Telefe)

Allí, luego de que muchos de los concursantes pidieran que no mande al frente a padre de sus hijos, Wanda mantuvo su postura: “Ahora lo puedo contar porque ya terminó el programa”, atinó a decir. Y cerró, sincera: “No dije nada durante la competencia, lo cuento ahora”.

¡Qué momento!

Foto: Instagram (@officialmaxilopez)

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WANDA NARA YA ELIGIÓ A UNA FIGURA PARA MASTERCHEF CELEBRITY Y SORPRENDIÓ A TODOS: “LA QUIERE DE PARTICIPANTE”

Mientras crecen las expectativas por una nueva edición de MasterChef Celebrity, Ángel de Brito sorprendió al revelar (en julio de 2026) que Wanda Nara ya habría elegido a una de las figuras que quiere tener entre los participantes del exitoso reality gastronómico.

La primicia llegó en pleno aire de LAM, cuando el conductor lanzó un enigmático: “¿A quién quiere la señorita Wanda Nara como participante de MasterChef? A la señora Laura Ubfal“, anunció De Brito.

La revelación generó sorpresa y entusiasmo en el estudio, donde enseguida comenzaron a tentar a la periodista para que aceptara la propuesta: “¡Me encanta!“, reaccionaron los panelistas.

Foto: Captura (América)

“Gracias Wanda, ¡soy la tía! No hablé todavía“, reveló Ubfal, dejando en claro que la producción de Telefe aún no se contactó con ella.