La propiedad de Donato respeta fielmente la arquitectura tradicional de Puglia, donde predominan las estructuras de piedra caliza, las paredes blancas de cal y los arcos de medio punto que evocan la serenidad de un monasterio laico.

Este no es solo un diseño estético; es una técnica milenaria que refleja la intensa luz solar y mantiene los interiores frescos durante los ardientes veranos del sur italiano.

Los materiales nobles como la madera recuperada y el hierro forjado completan una estética orgánica que dialoga directamente con el paisaje. Aquí no hay muebles de diseño pretencioso ni decoraciones que compitan con la naturaleza. Todo se integra armoniosamente con los olivos centenarios que rodean la casa, creando un espacio donde la belleza emerge de la simplicidad.

el reconocido cocinero encontró su refugio en una propiedad de piedra donde "cocinar con menos" es su nueva filosofía de vida. Crédito Instagram Por: Instagram

El corazón de este hogar es, sin dudas, la cocina de estilo rústico equipada con una mesa de madera maciza.