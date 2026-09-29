Callejero Fino seguirá detenido luego de que la Justicia ordenara su prisión preventiva en la causa que investiga la portación ilegal de un arma de guerra. La medida había sido solicitada por el fiscal Cosme Iribarren, quien consideró que existe riesgo de fuga, y finalmente fue dispuesta por la Justicia.

El cantante, cuyo nombre es Simón Natanael Alvarenga, permanece privado de su libertad desde el 30 de agosto, cuando fue interceptado durante un control vehicular en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre. En ese momento circulaba en una Volkswagen Amarok V6 que no tenía las chapas patente.

Callejero Fino detenido (Foto: Policía Bonaerense)

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron dentro de la camioneta una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, además de un cargador y municiones. Desde el comienzo de la investigación, Callejero Fino sostuvo que desconocía que el arma estuviera en el vehículo y explicó que la camioneta era utilizada también por familiares y amigos.

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Uno de los elementos centrales de la investigación fue la reconstrucción de los movimientos de la camioneta durante las 48 horas anteriores al operativo. Según la Fiscalía, las medidas de prueba permitieron establecer que el cantante habría sido el único que manejó el vehículo durante ese período, por lo que descartaron su explicación de que otra persona podría haber dejado el arma allí.

A esto se sumó un antecedente penal: Callejero Fino había cumplido una condena por robo a mano armada. Ese antecedente fue considerado dentro del análisis de su situación procesal. La Fiscalía sostuvo que existen elementos para mantenerlo detenido mientras avanza la causa y fundamentó el pedido de prisión preventiva en el riesgo de fuga.

Callejero Fino (Foto: Instagram/callejerofino)

De esta manera, la Justicia resolvió que Callejero Fino continúe privado de su libertad bajo prisión preventiva mientras sigue adelante la investigación por la presunta portación ilegal de arma de guerra. La decisión representa un nuevo capítulo en la causa que comenzó con su detención en Tigre y que ahora deberá avanzar con las próximas instancias judiciales.

Ojo con un detalle del título original de TN: la nota que me pasaste fue publicada a las 15:23 y su bajada hablaba del pedido del fiscal, mientras que posteriormente apareció la actualización que confirma que la Justicia efectivamente ordenó la prisión preventiva. Por eso, para Ciudad usaría la decisión judicial como novedad y no simplemente “pidieron prisión preventiva”.

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