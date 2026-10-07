Karina Iavícoli no se guardó nada y volvió a apuntar contra Nora Colosimo, la mamá de Wanda y Zaira Nara, luego de sus recientes declaraciones en defensa de sus hijas. La periodista cuestionó duramente el rol de la empresaria como panelista y lanzó una frase contundente sobre su desempeño.

Todo ocurrió en #ÁngelResponde, el programa de streaming que se transmite por Bondi Live, cuando Iavícoli fue consultada por su reacción a los dichos de Nora, quien había definido a sus hijas como “poderosas”.

“¿Por qué te envenenaste ayer cuando Norita dijo ‘mis hijas son poderosas’?”, le preguntaron a Karina. La periodista, que trabaja con Nora en el programa que conduce Ángel de Brito por América, no dudó y explicó qué fue lo que le había molestado: “Me pareció como que manejan todo lo que hacen. Las infla un montón”.

Foto: Instagram (@karinaiavicoli)

En ese sentido, Iavícoli consideró que Nora podría haber utilizado otro tipo de términos para referirse a Wanda y Zaira: “Poderosa podría haber dicho: ‘Ay, me encanta, lo lograron, son reconocidas’”, planteó.

Tras escucharla, Romina Scalora intervino con una contundente opinión: “Para mí ella es una gran angelita en tanto no hable de sus hijas. Cuando habla de sus hijas es mamá, y habla como mamá”, sentenció.

Foto: Instagram (@nora_colosimo)

Sin embargo, cuando le remarcaron que entonces consideraba que Nora era una “gran angelita”, Iavícoli fue todavía más filosa y dejó en claro que no estaba tan de acuerdo: “¿Gran angelita? Recién empieza”, disparó.

Así, entre chicanas y críticas, Karina Iavícoli volvió a marcar distancia con Nora Colosimo y cuestionó tanto sus intervenciones cuando habla de sus hijas como su desempeño dentro del panel.

Foto: Web

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NORA COLOSIMO DESTROZÓ A LA CHINA SUÁREZ POR PROVOCAR A WANDA NARA

El fuerte descargo de Eugenia “la China” Suárez después de las críticas que recibió por compartir fotos en bikini continúa generando repercusiones. Luego de que la actriz defendiera su cuerpo, su aspecto natural y su presente sentimental, Nora Colosimo analizó sus palabras y tuvo una particular interpretación sobre el mensaje.

En medio de la polémica, la mamá de Wanda Nara puso el foco justamente en la decisión de la China de publicar ese tipo de mensajes: “Es toda una provocación. Esta mujer no hace más que provocar a Wanda desde el día 1 que se metió en la cama en el medio de una familia. La China justo ahora quiso explicar que trabajó durante 25 años y que ahora disfruta no hacer nada. Me parece fantástico”, comenzó diciendo.

Sin embargo, cuando sus compañeros plantearon que la publicación podía ser interpretada como una provocación, Nora agregpó: “Ella nunca sube nada. Ella era re cool, ¿no? ¿Dónde se le fue lo cool? Ahora se volvió mediática".

Foto: Captura (América)

“Mis nietas están enfermas y ella hoy necesita decir que está buenísima, que su cara es natural, que nació con esos labios y que el novio la ama tanto. ¿Quién lo puso en duda?“, lanzó, en referencia a Mauro Icardi y las pequeñas que Wanda tiene con el futbolista.

“Para mí, postear eso, para reforzar eso, es un nivel de inseguridad”, intervino Carla Czudnowsky. Y Nora cerró, filosa: “¿Tenés alguna duda? Lo heaters reaccionaron a las historias que hizo la China".