La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo explosivo, esta vez con un fuerte enfrentamiento entre Nora Colosimo, la mamá de la empresaria, y Elba Marcovecchio, la abogada del futbolista. En una comunicación con LAM, ambas protagonizaron un durísimo ida y vuelta por la disputa judicial que involucra a las hijas del exmatrimonio.

Todo comenzó cuando Nora tomó la palabra para cuestionar el accionar de la letrada y de su colega, a quienes acusó de intentar separar a las nenas de su mamá para que queden al cuidado de su papá: “Lo que a mí me cae muy mal de su parte y de su colega, que trabaja con usted, es que dos mujeres estén luchando por quitarle los hijos a una madre y dárselos a un padre que no tiene ni trabajo ni domicilio”, disparó la madre de Wanda, visiblemente molesta.

En ese sentido, la panelista también cuestionó la situación actual de Icardi y su residencia en Turquía: “Él no tiene domicilio en Estambul, él es argentino, está viviendo en Argentina. Está desocupado, muy a mi pesar y al de todos”, sostuvo.

Foto: Captura (América)

Y, sin rodeos, apuntó directamente contra la estrategia judicial de Marcovecchio: “Y usted lucha por sacarle las niñas a una madre. No tengo más nada para decir, doctora”.

Lejos de dejar pasar las acusaciones, la abogada de Icardi respondió con una frase que volvió todavía más tenso el intercambio: “Bueno, está bien, yo no voy a discutir con una mamá que tiene que cubrir, amparar y hasta mentir por su hija”, retrucó Elba, en una clara alusión a Wanda Nara.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

“Los niños deben estar con la mamá”, remarcó Nora. Y apuntó contra Elba: “Responda por qué usted lucha por quitarle dos nenas a su mamá”, reclamó Colosimo.

“Yo no tengo por qué responderle a usted nada. Que le responda la abogada de su hija”, retrucó Marcovecchio. Y Nora cerró, en un claro clima de tensión: “Está hablando de mi hija y de mis nietas, tengo derecho”.

¡Qué momento!

Foto: Instagram (@wanda_nara y @mauroicardi)

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¡SE CANSÓ! MAURO ICARDI TOMÓ UNA CONTUNDENTE MEDIDA CONTRA NORA COLOSIMO POR SUS HIJAS

La incorporación de Nora Colosimo como panelista de LAM habría generado una inesperada consecuencia en medio del extenso conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Desde su llegada al programa de Ángel de Brito, la mamá de la empresaria habló en distintas oportunidades sobre su exyerno y también sobre la relación que mantiene con sus nietas.

Ahora, según reveló Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo, el futbolista habría decidido recurrir a la Justicia para establecer un límite respecto de la información que su exsuegra puede hacer pública.

De acuerdo con la versión del periodista, Icardi habría presentado una medida cautelar contra Nora Colosimo después de sus últimas apariciones televisivas. El objetivo de la supuesta presentación judicial sería evitar que la panelista continúe exponiendo públicamente cuestiones relacionadas con la intimidad de las dos hijas que el futbolista tuvo con Wanda: “Tiene que ver porque ahora ella es panelista en LAM y ha contado diversas cosas”, explicó Méndez al dar a conocer la información.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Uno de los episodios que habría generado malestar en el futbolista ocurrió cuando Nora habló públicamente sobre el estado de salud de sus nietas durante el período en que permanecieron con su padre.

En aquella oportunidad, Colosimo manifestó su preocupación y cuestionó determinadas situaciones que, según su propio relato, habían ocurrido mientras las menores estaban bajo el cuidado de Icardi. El planteo estaría relacionado precisamente con la exposición de información privada de las niñas. La cuestión central sería que Nora accede a determinados datos por su condición de madre, abuela y exsuegra, y no por su nueva función como panelista televisiva.

En ese sentido, Lara Piro, abogada de Icardi, también se refirió públicamente al tema y marcó cuál considera que debería ser el límite para Colosimo: “Lo ideal sería que no hable de la intimidad de las nenas ni de lo que tuvo conocimiento siendo mamá, abuela y suegra”, expresó la letrada.

Foto: Captura (América)

Según esta versión, la medida no buscaría impedir que Nora trabaje en televisión ni que dé su opinión sobre diferentes temas, sino establecer restricciones específicamente sobre la exposición de cuestiones privadas vinculadas a las menores.

En septiembre, la mamá de Wanda sorprendió al asegurar que, desde su perspectiva, Icardi todavía seguía enamorado de su hija: “Yo creo que él la remó hasta más no poder. Nunca vi algo igual”, sostuvo Colosimo al referirse a los intentos que, según su mirada, habría realizado el futbolista para recomponer su matrimonio con Wanda.

También contó que su hija había intentado perdonar a Icardi después de la crisis matrimonial, aunque finalmente no habría logrado superar lo sucedido. Pero en las últimas horas, Nora aportó otro dato que dejó en evidencia el distanciamiento que mantiene actualmente con el futbolista: “Me tiene bloqueada”, reveló.