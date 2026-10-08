La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo explosivo. Esta vez, el futbolista decidió expresarse públicamente a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde lanzó un durísimo mensaje en respuesta a su ex que lo calificó de “psiquiátrico”.
Lejos de quedarse callado, Icardi cuestionó con ironía los dichos sobre su salud mental y hasta hizo referencia al test psicológico MMPI, puntualmente a la escala L, vinculada a la tendencia a presentar una imagen excesivamente favorable de uno mismo: “¿Qué podemos esperar de alguien que me dice Psiquiátrico cuando en el test psicológico del MMPI el valor de la ESCALA L (MENTIRA) dio un valor de L86? Casi sobrepasa el máximo que es 100 mintiendo”, escribió Icardi, con un tono provocador y un emoji de risa para rematar su descargo.
Pero eso no fue todo. En el mismo posteo, Mauro redobló la apuesta y cuestionó a quienes, según él, difunden información falsa sobre su persona: “Vamos a tirar factos reales, eso de andar tirando mentiras y que algo quede no funciona, ¿hasta cuándo van a mandar a estos chimuertos a hablar de mí?”, lanzó, visiblemente molesto.
Y cerró con una frase que dejó en claro su hartazgo por quedar en el centro de las polémicas: “Me da vergüenza ajena que se cuelguen de mi nombre”.
¡Tremendo!
Mauro Icardi: “Me da vergüenza ajena que se cuelguen de mi nombre”.
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TRAS EL DIVORCIO, WANDA NARA LANZÓ UNA DURÍSIMA FRASE CONTRA MAURO ICARDI: “ES UN PSIQUIÁTRICO”
Finalmente, llegó la resolución que Wanda Nara esperaba: la Justicia italiana decretó su divorcio de Mauro Icardi después de años de conflicto y una interminable batalla judicial. Tras conocerse la sentencia, la empresaria no ocultó su alivio y aseguró estar “feliz” de haber terminado el vínculo matrimonial con el futbolista.
En una conversación que mantuvo con Naiara Vecchio, la panelista contó al aire de Los Profesionales con Flor los detalles de la reacción de Wanda y leyó textuales de la empresaria, quien fue durísima al referirse a su exmarido: “Yo solo quería divorciarme de este psiquiátrico. ¿No ves que estás enfermo?”, expresó Wanda, según las palabras que Vecchio compartió en vivo.
Lejos de mostrarse disconforme con algunos puntos de la sentencia, Wanda aseguró que está conforme con la resolución y que no tiene intención de continuar con la disputa judicial en Italia: “Estoy feliz de haberme divorciado después de tanto tiempo”, afirmó la mediática, dejando en claro que para ella el principal objetivo era ponerle punto final al vínculo matrimonial con Icardi.
Según explicó la panelista, Wanda tenía la posibilidad de recurrir a una última instancia judicial en Italia, la Corte de Casación de Milán. Sin embargo, decidió no hacerlo: “No voy a apelar, estoy feliz de cortar todo vínculo matrimonial con Mauro Icardi”, lanzó.
La empresaria también cuestionó la postura económica que Icardi habría presentado ante la Justicia italiana: “Lo que me dice Wanda es que es insólito que presente en Italia que está quebrado, que dice ser desempleado y que no tiene dinero”, siguió Wanda.
Y añadió: “Yo no puedo estar con una persona litigando que todavía no me suelta. Ella me dijo que primero tiene que hacer terapia, que tiene problemas psicológicos Mauro Icardi y que prefiere cortar el vínculo ya directamente a través de lo matrimonial”.
“Yo solo quería divorciarme de este psiquiátrico. ¿No ves que estás enfermo?”.
Sin embargo, Wanda también habría remarcado que, pese al divorcio y a todos los conflictos entre ellos, espera que Icardi asuma plenamente su rol como padre: “Que se haga cargo como padre y que se haga cargo también de sus responsabilidades de padre”, fue el contundente pedido que, según Naiara, le transmitió Wanda.