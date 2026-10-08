Mauro Icardi sorprendió a sus seguidores al anunciar que su divorcio de Wanda Nara ya tiene sentencia oficial en Italia. A través de sus historias de Instagram, el delantero compartió un extenso comunicado en el que celebró la resolución judicial y expuso detalles de la disputa económica que mantiene con la empresaria.

Con fecha del 8 de octubre de 2026, el futbolista publicó un documento titulado “Sentencia de divorcio oficial”, en el que aseguró que el Tribunal de Milán declaró disuelto su matrimonio y rechazó distintos pedidos económicos realizados por su exesposa.

“Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa”, expresó Icardi al final de su publicación, que cerró con una frase contundente: “Hay motivos para brindar”, acompañada por emojis de copas.

MAURO ICARDI REVELÓ QUE LA JUSTICIA RECHAZÓ EL PEDIDO MILLONARIO DE WANDA NARA

Uno de los puntos que más llamó la atención del comunicado fue la referencia al reclamo de 250.000 euros mensuales que, según la versión de Mauro Icardi, habría realizado Wanda Nara en concepto de manutención como cónyuge.

“Rechazó el pedido de manutención como cónyuge de la señora: aquellos famosos 250.000 euros mensuales”, escribió el delantero.

Según explicó, la Justicia italiana habría considerado que Wanda Nara cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para mantenerse económicamente, motivo por el cual también habría rechazado su solicitud de una pensión por divorcio.

Mauro Icardi celebró su divorcio de Wanda Nara. Créditó: Instagram

El futbolista sostuvo que el tribunal tampoco consideró demostrado que la empresaria hubiera tenido que abandonar o perjudicar su carrera profesional durante el matrimonio.

Por el contrario, según el fragmento de la sentencia que reprodujo, la notoriedad de Wanda Nara habría aumentado durante su relación con Icardi, cuando él jugaba en el Inter de Milán.

LA JUSTICIA ITALIANA TAMBIÉN HABRÍA CONDENADO A WANDA NARA A PAGAR LAS COSTAS DEL JUICIO

En su descargo, Mauro Icardi aseguró que Wanda Nara deberá hacerse cargo de dos tercios de las costas judiciales correspondientes al proceso de divorcio.

Además, explicó que la sentencia representa el resultado de una decisión que tomó en noviembre de 2024, cuando inició los trámites en Italia para que los reclamos económicos fueran evaluados por los tribunales de ese país.

“Hoy comparto la sentencia que esperaba desde que inicié el proceso en noviembre de 2024”, manifestó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

El delantero también hizo referencia a otro expediente judicial que continúa abierto en Milán, relacionado con la transferencia de inmuebles de su patrimonio. Según detalló, busca que esas operaciones sean declaradas nulas y que los bienes sean restituidos.

Este nuevo anuncio llega después de que, en junio y julio de 2026, la Justicia italiana ya hubiera dictado resoluciones desfavorables para los reclamos económicos de Wanda Nara.

Lejos de mantener la noticia en privado, Mauro Icardi decidió compartir su felicidad públicamente y presentó la resolución como el cierre de una etapa de su vida.