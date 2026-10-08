La felicidad de Mauro Icardi al informar que la Justicia italiana selló el divorcio de Wanda Nara era absoluta, y ahora se conocieron los detalles del fallo que enterró las pretenciones económicas de la conductora de MasterChef Celebrity.

Wanda deberá pagar las costas del juicio, que ascenderían a apenas 5.200 euros, según contaron en DDM. O sea, casi 9.000.000.

Aunque el detalle no estaría tanto en la suma de dinero en sí misma, sino en lo que significa. Y es que el perdedor es quien siempre tiene que afrontar los gastos por los servicios de justicia.

Como si fuera poco, la sentencia descartó que Mauro Icardi tenga que pagarle la compensación de 250.000 euros mensuales a Wanda Nara, como ella reclamaba.

También quedó a definir la cuestión de la división de bienes que quiere impugnar Mauro, cuando le cedió casi todas sus propiedades a Wanda.

Qué ganó Wanda en tras el divorcio de Mauro

De todas formas, Wanda puede festejar que no fue culpada de infidelidad como buscaba Mauro.

Por otra parte, la jueza Ana Cattaneo admitió que no tiene jurisdicción para definir la cuota alimentaria ni la residencia de las hijas del disuelto matrimonio.