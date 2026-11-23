La ley de Lidia Poët es una serie que combina hechos históricos, investigaciones policiales y los conflictos de una sociedad dominada por hombres.

Una joven abogada enfrenta a los tribunales italianos después de que le prohíben ejercer su profesión por ser mujer. Esa es la historia que inspira La ley de Lidia Poët, una serie que combina hechos históricos, investigaciones policiales y los conflictos de una sociedad dominada por hombres.

La producción está disponible en Netflix y cuenta con tres temporadas de 6 episodios cada una. Protagonizada por Matilda De Angelis, comenzó en 2023 y estrenó su tercera entrega durante este 2026.

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Creada por Guido Iuculano y Davide Orsini, la ficción está ambientada principalmente en Turín durante el siglo XIX. Su protagonista intenta construir una carrera profesional mientras investiga asesinatos y enfrenta los prejuicios de las instituciones judiciales.

De qué trata La ley de Lidia Poët

La historia comienza cuando Lidia consigue ingresar al colegio de abogados de Turín, un logro extraordinario para una mujer de su época. Sin embargo, poco después, las autoridades anulan su inscripción y le impiden continuar ejerciendo.

La producción está disponible en Netflix y cuenta con tres temporadas de 6 episodios cada una.

Lejos de aceptar la decisión, comienza a trabajar junto a su hermano Enrico, un abogado que inicialmente considera inapropiadas sus aspiraciones profesionales. Desde ese espacio, participa en investigaciones criminales y prepara una apelación contra la resolución judicial.

Cada caso presenta nuevos sospechosos, pruebas contradictorias y conflictos sociales. La protagonista utiliza su capacidad de observación y sus conocimientos jurídicos para encontrar respuestas que otros investigadores pasan por alto.

El tráiler oficial de la serie The Law According Lidia Poët, en Netflix.

Su vida personal también ocupa un lugar importante. La relación con el periodista Jacopo Barberis introduce una dimensión romántica, mientras las tensiones familiares muestran las dificultades de desafiar las convenciones sociales.

A medida que avanza la historia, la lucha por ejercer la abogacía se convierte en el eje que conecta los distintos misterios, incluso cuando las investigaciones ponen en riesgo su seguridad y sus vínculos personales.

La verdadera historia de Lidia Poët

La serie está inspirada en una figura histórica que abrió camino para las mujeres dentro del sistema judicial italiano.

Nacida en 1855, Lidia Poët estudió Derecho en la Universidad de Turín y obtuvo su título en 1881. Dos años después consiguió inscribirse en el Colegio de Abogados, pero las autoridades revocaron su admisión debido a su condición de mujer.

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La decisión provocó un debate sobre los derechos femeninos y las restricciones profesionales vigentes en Italia. Aunque no pudo ejercer durante décadas, continuó vinculada al ámbito jurídico y defendió reformas sociales.

La serie está inspirada en una figura histórica que abrió camino para las mujeres dentro del sistema judicial italiano.

Finalmente, en 1920, cuando tenía 65 años, consiguió reincorporarse oficialmente a la profesión.

La producción toma estos acontecimientos como punto de partida, pero los asesinatos y las tramas detectivescas son recursos de ficción, por lo que no debe interpretarse como una reconstrucción exacta de su biografía.

Uno de los principales atractivos de la ficción es su ambientación histórica, con vestuarios, interiores y escenarios que recrean la Italia de finales del siglo XIX.

Cómo es el reparto de La ley de Lidia Poët