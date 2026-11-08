Luis Zahera se convirtió en uno de los actores de moda españoles en plataforma.

Luis Zahera vuelve a captar la atención del público con Colisión, un thriller español que combina acción, suspenso y conflictos sociales. La película presenta un atraco bancario que desencadena una serie de acontecimientos inesperados y pone a prueba las relaciones entre sus protagonistas.

La producción de 106 minutos de duración está disponible en Netflix y su llegada al catálogo despertó interés por el reparto y por el cambio de género de su director.

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La historia está dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, responsable de películas como Primos, Diecisiete y AzulOscuroCasiNegro. En esta oportunidad, el cineasta abandona parcialmente los registros habituales de su filmografía para explorar un relato criminal atravesado por la incertidumbre.

De qué trata Colisión

La trama transcurre en Madrid, en 2013, cuando España todavía enfrenta las consecuencias de la crisis financiera. Un grupo de delincuentes organiza el asalto a una entidad bancaria, convencido de que podrá ejecutar su plan y escapar con el dinero.

Colisión en Netflix presenta un atraco bancario que desencadena una serie de acontecimientos inesperados.

Sin embargo, un accidente automovilístico durante la huida altera el desarrollo de los acontecimientos. A partir de ese momento comienzan a descubrirse secretos, traiciones y decisiones que los involucrados habían ocultado incluso a sus propios compañeros.

El relato no se limita al enfrentamiento entre ladrones y autoridades. También explora las motivaciones personales de quienes participan en el robo y las circunstancias económicas que condicionan sus decisiones.

El tráiler oficial de Colisión, en Netflix.

A medida que aparecen nuevas revelaciones, la película modifica la perspectiva sobre los personajes. La desconfianza se convierte en un elemento fundamental y obliga a reconsiderar lo ocurrido antes, durante y después del atraco.

La narración utiliza diferentes puntos de vista para reconstruir los hechos. Esta estructura permite mostrar cómo una misma situación adquiere significados distintos según la información que posee cada protagonista.

La crisis económica y el cambio de género de Daniel Sánchez Arévalo

Uno de los aspectos centrales de Colisión es su ambientación durante las consecuencias de la crisis financiera de 2008, que provocó desempleo, endeudamiento y dificultades habitacionales en España.

En una entrevista, Zahera relacionó ese contexto con los problemas económicos actuales. “Es como que la historia se repite”, afirmó al referirse a las semejanzas entre ambas épocas.

El actor, ganador de dos premios Goya, consideró que la película llega en un momento oportuno para reflexionar sobre la precariedad y las desigualdades sociales.

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Por su parte, Ramón Campos, productor ejecutivo y coguionista, señaló que el rescate bancario dejó consecuencias que todavía afectan a la sociedad española.

Sánchez Arévalo describió la propuesta como una oportunidad para combinar acción, intriga y giros argumentales sin abandonar los conflictos humanos.

La producción española tiene una duración de 106 minutos.

La producción estuvo a cargo de Bambú Producciones, compañía vinculada con series como Fariña, Las chicas del cable y El caso Asunta.

La película también recibió atención de la crítica especializada por su estructura narrativa. Entre las reseñas publicadas se destacaron las actuaciones y el manejo de diferentes perspectivas, aunque algunas señalaron limitaciones en su desenlace.

Cómo es el reparto de Colisión