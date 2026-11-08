Jon Hamm y Rosamund Pike protagonizan Beirut, un thriller político que reconstruye el clima de tensión y espionaje en Medio Oriente durante la década de 1980. La película presenta una operación de rescate en la que las negociaciones diplomáticas se mezclan con intereses ocultos y conflictos personales.

Estrenada originalmente en 2018, se incorporó al catálogo local de Netflix y tiene una duración de 109 minutos. La dirección estuvo a cargo de Brad Anderson, mientras que el guion fue escrito por Tony Gilroy, reconocido por su trabajo en la saga Bourne.

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La historia combina suspenso, drama y acontecimientos históricos para explorar el funcionamiento de los servicios de inteligencia estadounidenses en una región atravesada por enfrentamientos políticos y militares.

De qué trata Beirut

La trama comienza en 1972, cuando Mason Skiles, un diplomático estadounidense destinado en Beirut, disfruta de una posición privilegiada gracias a su capacidad para negociar y resolver conflictos.

Sin embargo, su vida cambia después de un violento ataque que termina con la muerte de su esposa. La tragedia lo obliga a abandonar el Líbano y deja consecuencias que afectan profundamente su futuro.

Beirut es está ambientada durante la guerra civil libanesa, un conflicto que comenzó en 1975 y se prolongó hasta 1990.

Diez años después, Skiles es un hombre marcado por el alcoholismo y el fracaso profesional. Su rutina cambia cuando representantes del gobierno estadounidense le ofrecen participar en una misión secreta.

Un antiguo compañero, Cal Riley, fue secuestrado por una organización armada y sus captores exigen negociar un intercambio de prisioneros. Las autoridades consideran que Mason es una de las pocas personas capaces de intervenir.

El tráiler oficial de la película Beirut, en Netflix.

El protagonista regresa entonces a una ciudad devastada por la guerra civil, donde debe enfrentarse tanto a los responsables del secuestro como a los recuerdos de su pasado.

Durante la operación conoce a Sandy Crowder, una agente de la CIA encargada de protegerlo y colaborar con las negociaciones.

A medida que avanza la investigación, ambos descubren que los intereses de las distintas agencias estadounidenses no siempre coinciden. Las presiones políticas y las rivalidades internas complican una misión en la que cualquier error puede resultar fatal.

El espionaje político y las críticas que recibió Beirut

Uno de los aspectos centrales de Beirut es su ambientación durante la guerra civil libanesa, un conflicto que comenzó en 1975 y se prolongó hasta 1990.

Aunque incorpora referencias a acontecimientos históricos, la historia de Mason Skiles es ficticia y no constituye una reconstrucción documental de hechos reales.

El guion de Tony Gilroy utiliza el secuestro como punto de partida para explorar las relaciones entre diplomáticos, agentes de inteligencia y organizaciones armadas.

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Algunos especialistas destacaron las actuaciones y la construcción del clima político, mientras que otros cuestionaron el desarrollo de los personajes secundarios.

Un diplomático estadounidense destinado en Beirut y una agente de la CIA en el éxito de Netflix.

Muchos valoraron especialmente el trabajo del elenco y la fotografía de Björn Charpentier.

Eel sitio Rotten Tomatoes registra una recepción mayoritariamente favorable entre los críticos, con especial reconocimiento a las interpretaciones principales.

Cómo es el reparto de Beirut