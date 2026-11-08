Jon Hamm y Rosamund Pike protagonizan Beirut, un thriller político que reconstruye el clima de tensión y espionaje en Medio Oriente durante la década de 1980. La película presenta una operación de rescate en la que las negociaciones diplomáticas se mezclan con intereses ocultos y conflictos personales.
Estrenada originalmente en 2018, se incorporó al catálogo local de Netflix y tiene una duración de 109 minutos. La dirección estuvo a cargo de Brad Anderson, mientras que el guion fue escrito por Tony Gilroy, reconocido por su trabajo en la saga Bourne.
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La historia combina suspenso, drama y acontecimientos históricos para explorar el funcionamiento de los servicios de inteligencia estadounidenses en una región atravesada por enfrentamientos políticos y militares.
De qué trata Beirut
La trama comienza en 1972, cuando Mason Skiles, un diplomático estadounidense destinado en Beirut, disfruta de una posición privilegiada gracias a su capacidad para negociar y resolver conflictos.
Sin embargo, su vida cambia después de un violento ataque que termina con la muerte de su esposa. La tragedia lo obliga a abandonar el Líbano y deja consecuencias que afectan profundamente su futuro.
Diez años después, Skiles es un hombre marcado por el alcoholismo y el fracaso profesional. Su rutina cambia cuando representantes del gobierno estadounidense le ofrecen participar en una misión secreta.
Un antiguo compañero, Cal Riley, fue secuestrado por una organización armada y sus captores exigen negociar un intercambio de prisioneros. Las autoridades consideran que Mason es una de las pocas personas capaces de intervenir.
El protagonista regresa entonces a una ciudad devastada por la guerra civil, donde debe enfrentarse tanto a los responsables del secuestro como a los recuerdos de su pasado.
Durante la operación conoce a Sandy Crowder, una agente de la CIA encargada de protegerlo y colaborar con las negociaciones.
A medida que avanza la investigación, ambos descubren que los intereses de las distintas agencias estadounidenses no siempre coinciden. Las presiones políticas y las rivalidades internas complican una misión en la que cualquier error puede resultar fatal.
El espionaje político y las críticas que recibió Beirut
Uno de los aspectos centrales de Beirut es su ambientación durante la guerra civil libanesa, un conflicto que comenzó en 1975 y se prolongó hasta 1990.
Aunque incorpora referencias a acontecimientos históricos, la historia de Mason Skiles es ficticia y no constituye una reconstrucción documental de hechos reales.
El guion de Tony Gilroy utiliza el secuestro como punto de partida para explorar las relaciones entre diplomáticos, agentes de inteligencia y organizaciones armadas.
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Algunos especialistas destacaron las actuaciones y la construcción del clima político, mientras que otros cuestionaron el desarrollo de los personajes secundarios.
Muchos valoraron especialmente el trabajo del elenco y la fotografía de Björn Charpentier.
Eel sitio Rotten Tomatoes registra una recepción mayoritariamente favorable entre los críticos, con especial reconocimiento a las interpretaciones principales.
Cómo es el reparto de Beirut
- Jon Hamm como Mason Skiles
- Rosamund Pike como Sandy Crowder
- Dean Norris como Donald Gaines
- Mark Pellegrino como Cal Riley
- Shea Whigham como Gary Ruzak
- Larry Pine como Frank Whalen
- Leïla Bekhti como Nadia Skiles
- Alon Aboutboul como Roni Niv
- Idir Chender como Karim
- Kate Fleetwood como Alice Riley
- Douglas Hodge como Sully
- Jonny Coyne como Bernard Teppler