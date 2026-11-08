La adaptación conserva el eje de los cuatro amigos y utiliza el asesinato de una figura pública como punto de partida.

Un asesinato, un video comprometedor y cuatro amigos unidos por un pasado en común son los elementos centrales de El Círculo, el thriller mexicano que llegó a Netflix con una historia atravesada por el poder político, los chantajes y las traiciones.

La serie estrenada recientemente cuenta con 8 capítulos de hasta 50 minutos. Y entre sus protagonistas aparece Michel Brown, el actor argentino reconocido por sus participaciones en producciones internacionales como Pasión de gavilanes.

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La producción adapta Los corruptores, la novela del escritor y periodista mexicano Jorge Zepeda Patterson, publicada originalmente en 2013.

De qué trata El Círculo

La historia comienza después del asesinato de Pamela Dosantos, una actriz famosa cuya muerte despierta sospechas sobre personas vinculadas con las altas esferas del poder.

En medio del escándalo, la filtración de un video comprometedor amenaza con revelar información que involucra a cuatro amigos de la infancia: Jaime, Tomás, Amelia y Mario.

La serie El Círculo cuenta con 8 episodios de hasta 50 minutos.

Aunque mantienen una relación desde hace años, cada uno guarda secretos que podrían destruir el vínculo. La situación se complica cuando aparecen amenazas y chantajes que los obligan a tomar decisiones difíciles.

Tomás investiga las circunstancias que rodean la muerte de la actriz. Sus averiguaciones lo acercan a personajes influyentes y a una trama donde los intereses políticos condicionan la búsqueda de respuestas.

El tráiler oficial de la serie El Círculo, en Netflix.

Amelia mantiene conexiones con ese ambiente, mientras Jaime posee conocimientos relacionados con la seguridad y la inteligencia. Mario, por su parte, intenta proteger su vida familiar de las consecuencias del escándalo.

A medida que avanza la investigación, los protagonistas descubren que la información puede convertirse en una herramienta de presión. Las revelaciones modifican sus relaciones y ponen en duda la confianza que construyeron durante años.

El papel de Michel Brown

La adaptación conserva el eje de los cuatro amigos y utiliza el asesinato de una figura pública como punto de partida para mostrar cómo los secretos pueden afectar a personas aparentemente protegidas por su posición social.

Michel Brown interpreta a Tomás, uno de los personajes fundamentales de la investigación. El actor nacido en Buenos Aires empezó su carrera artística en 1991 en el programa Jugate conmigo de Cris Morena, actuando luego en varias telenovelas argentinas.

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Mientras estudiaba actuación con Raúl Serrano, participó en la serie argentina Life College. También participó en el programa Juntos por un amiguito. En 1996 interpretó a Tommy en la segunda temporada de la telenovela Chiquititas. Un año después, protagonizó la serie de televisión Las chicas de enfrente.

Michel Brown empezó su carrera artística en 1991 en el programa Jugate conmigo de Cris Morena.

El tiempo lo llevó a desarrollar buena parte de su carrera en producciones televisivas de Colombia, México y otros países.

El relato combina elementos del thriller psicológico con el suspenso político. En lugar de concentrarse exclusivamente en descubrir al responsable de un crimen, también examina las motivaciones de quienes intentan ocultar información.

Cómo es el reparto de El Círculo