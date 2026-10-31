Hay química. Sydney Sweeney interpreta a Bea y Glen Powell a Ben.

Una primera cita que parece perfecta termina convirtiéndose en el comienzo de una rivalidad amorosa en Con todos menos contigo, la comedia romántica protagonizada por Sydney Sweeney y Glen Powell que es furor desde su llegada al catálogo de Netflix.

Dirigida por Will Gluck, la producción estadounidense tiene una duración de 103 minutos. Se estrenó originalmente en diciembre de 2023 en Estados Unidos y llegó a los cines argentinos a principios de 2024.

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La propuesta recupera elementos clásicos del género, como los malentendidos, las relaciones fingidas y las interferencias familiares. Su historia transcurre principalmente en Australia, donde una celebración reúne a dos personas que preferirían no volver a encontrarse.

De qué trata Con todos menos contigo

Bea es una estudiante de Derecho que conoce accidentalmente a Ben, un joven que trabaja en el mundo de las finanzas. Entre ambos surge una atracción inmediata y pasan una primera cita que parece anunciar una relación prometedora.

Con todos menos contigo es un rotundo éxito en Netflix.

Sin embargo, un malentendido provoca una ruptura antes de que el romance comience. Meses después, sus caminos vuelven a cruzarse durante la boda de la hermana de Bea con una amiga de Ben.

El encuentro resulta incómodo porque ambos conservan una mala impresión del otro. Además, deben compartir varios días con familiares y amigos en una celebración organizada en Sídney.

Para evitar las presiones de sus allegados y provocar celos en una expareja, Bea y Ben deciden fingir que están enamorados. El acuerdo desencadena situaciones inesperadas y pone a prueba sus verdaderos sentimientos.

Mientras intentan convencer a todos de que forman una pareja, comienzan a descubrir aspectos personales que desconocían. La atracción inicial reaparece, aunque ninguno quiere reconocerlo.

La película que recupera las comedias románticas de los 90

Uno de los principales atractivos de la producción es su conexión con las películas románticas que alcanzaron popularidad durante la década de 1990.

La historia retoma recursos habituales de aquellas comedias, como los encuentros accidentales, las discusiones entre protagonistas y las celebraciones familiares que complican las relaciones.

También utiliza la fórmula conocida como enemies to lovers, que presenta a Sydney Sweeney y Glen Powell como dos personajes enfrentados cuya rivalidad termina convirtiéndose en una relación sentimental.

La obra de Shakespeare que inspiró Con todos menos contigo

La película está inspirada libremente en Mucho ruido y pocas nueces, una comedia de William Shakespeare publicada a comienzos del siglo XVII.

La película utiliza la fórmula conocida como enemies to lovers.

La obra original presenta a Beatriz y Benedicto, dos personajes que mantienen una relación marcada por discusiones, ironías y una atracción que intentan ocultar.

Will Gluck y la guionista Ilana Wolpert trasladaron esa dinámica a una historia contemporánea, con personajes jóvenes y situaciones relacionadas con las expectativas familiares.

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El director ya había trabajado con adaptaciones modernas de obras clásicas en Se dice de mí, una comedia protagonizada por Emma Stone.

Cómo es el reparto de Con todos menos contigo