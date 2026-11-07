Un nuevo capítulo judicial se abrió en el enfrentamiento entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Después del escandaloso episodio ocurrido en “La casa de los sueños” el último viernes, la Justicia dispuso una restricción perimetral por 45 días corridos contra el delantero y le prohibió mantener contacto con una de las menores que tiene con la conductora.

Según informó la periodista Naiara Vecchio en su perfil de X, la resolución establece que Icardi no podrá acercarse a menos de 300 metros del domicilio de la menor ni de ningún lugar en el que se encuentre. Tampoco podrá comunicarse con ella personalmente, por teléfono, mensajes, redes sociales ni a través de terceros. El incumplimiento de la medida podría derivar en una causa por desobediencia judicial.

El dictamen judicial contra Mauro Icardi (Foto: captura de X/@naivecchio).

ASEGURAN QUE WANDA NARA PIDIÓ CÁMARA GESSEL Y QUE DETENDRÍAN A MAURO ICARDI

Este sábado, Yanina Latorre sumó nuevos detalles sobre el conflicto y aseguró que Wanda Nara lleva alrededor de cuatro horas en la comisaría. Según informó la panelista, la conductora habría solicitado que se realice una Cámara Gesell para que la menor pueda brindar su testimonio.

Yanina Latorre reveló información sobre el último episodio en "la casa de los sueños" de Mauro Icardi (Foto: Instagram/@yanilatorre).

Además, Latorre reveló que se estaría evaluando solicitar la detención de Mauro Icardi por el último episodio familiar en la famosa “casa de los sueños”. El episodio vuelve a poner en escena los conflictos entre la expareja, que ya había protagonizado un tenso operativo policial en el Chateau Libertador en marzo de 2025.

Yanina Latorre reveló información sobre el último episodio en "la casa de los sueños" de Mauro Icardi (Foto: Instagram/@yanilatorre).

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