Un nuevo y explosivo capítulo en la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi sacudió el mundo del espectáculo. Esta vez, el conflicto habría escalado a un nivel inesperado: una fuerte discusión en la casa que el futbolista tiene en Nordelta, varios móviles policiales, una ambulancia y una intervención judicial por lesiones. La información fue revelada en vivo en LAM, donde Pepe Ochoa reconstruyó los episodios y dio detalles de lo ocurrido.

Según contó el panelista, todo comenzó este 6 de noviembre, alrededor de las seis de la tarde, cuando Wanda se encontraba grabando su programa MasterChef Celebrity en Telefe. En medio de las grabaciones, la conductora habría recibido varios llamados que no pudo atender. También recibió una comunicación Martín Migueles, su actual pareja, quien la acompaña habitualmente al canal.

A partir de ese momento, la empresaria interrumpió su trabajo y salió rápidamente rumbo a Nordelta, más precisamente a la casa de Icardi: “Wanda llega a la casa, sale Mauro y empezaron a discutir a los gritos en el medio del barrio”, relató Pepe en el ciclo de América.

Wanda Nara. Foto: Instagram wanda_nara

De acuerdo con la información que manejaban en el programa, Migueles también estaba presente e intentó intervenir para calmar la situación, aunque no habría conseguido frenar la escalada del conflicto: “Esta discusión escaló un nivel enorme, tal fue así que ingresaron varios móviles de policía y también una ambulancia”, detalló.

Pero hubo un dato que encendió todavía más las alarmas: Ochoa aseguró que existe un parte policial cuya carátula es por lesiones. “Hay un parte policial que está caratulado como lesiones. Los detalles sinceramente no los tengo ahora”, aclaró, al remarcar que se trata de una noticia en desarrollo y que todavía faltaba reconstruir varios aspectos de lo sucedido.

Además, el panelista explicó que la ambulancia habría pasado previamente por un hospital de Dique Luján para que una de las personas involucradas fuera revisada por un profesional y se pudieran constatar las lesiones. En ese sentido, desde el programa plantearon que la intervención médica podría haber estado vinculada con la documentación de las lesiones en el marco de las actuaciones judiciales.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Otro de los detalles más fuertes que aportaron en LAM fue que, al momento de la transmisión, Wanda Nara y Martín Migueles se encontraban declarando en una fiscalía de Tigre. También precisó que el parte daba cuenta de una intervención de la UFI por lesiones y de actuaciones vinculadas al episodio.

Por el momento, no trascendieron públicamente los detalles concretos de las lesiones ni las circunstancias precisas que desencadenaron la discusión.

“Esa llamada es la que hace que Wanda salga desesperada corriendo a la casa de Mauro”, cerraron en el programa, aunque Pepe reconoció que todavía no había podido confirmar quién se había comunicado con ellos.

Foto: Captura (América)

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MAURO ICARDI FULMINÓ A WANDA NARA POR LA CUOTA ALIMENTARIA Y PUBLICÓ PRUEBAS PARA DESMENTIRLA

La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo y el futbolista no tardó en reaccionar. Luego de que la periodista Naiara Vecchio difundiera información sobre una resolución judicial vinculada con la cuota alimentaria de sus hijas, el futbolista salió al cruce con un durísimo posteo en sus redes sociales.

Lejos de quedarse callado, Icardi publicó una historia de Instagram con una imagen de una figura terrorífica de Halloween y un mensaje contundente con el que buscó desmentir las versiones que circularon sobre el expediente judicial: “Documento mata relato. Resumo tanta letra”, escribió, antes de enumerar cinco puntos sobre las distintas cuestiones judiciales que lo enfrentan con su expareja.

En su descargo, Mauro cuestionó que se mezclaran diferentes expedientes judiciales y aseguró que algunos de los datos difundidos no correspondían al mismo proceso: “1. Reducción de alimentos es otro expediente, no tiene nada que ver”, comenzó diciendo. Luego se refirió a una supuesta multa del 50% que, según afirmó, habría sido revocada por la cámara: “2. Cámara: le revocaron la multa del 50% que pidieron”.

Mauro Icardi salió con los tapones de punta tras el revés judicial por la cuota alimentaria. Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Uno de los puntos más contundentes estuvo relacionado con la posibilidad de abandonar la argentina, luego de que trascendiera que Wanda habría solicitado una prohibición de salida del país: “3. Le negaron el pedido de prohibición de salida del país. 4. Lo único que aprobaron favorable para la otra parte es la liquidación de algo de alimentos que ya están pagos en la cuota de junio de 2026”.

Por último, se refirió al embargo de su propiedad y sostuvo que se trata de otra causa judicial que ya fue apelada: “5. Embargo de la casa. Es otra causa y está apelado y pronto se levantará”.

Mauro Icardi: “No le mientan tanto a la gente. Si necesitan plata, vayan a trabajar. ¡Chimuertos!”.

Pero el futbolista no terminó ahí. Después de enumerar los puntos de su descargo, lanzó una frase dirigida a quienes difundieron información sobre sus conflictos judiciales: “No le mientan tanto a la gente. Si necesitan plata, vayan a trabajar. ¡Chimuertos!”, cerró, con un emoji de payaso y otro de risa, tajante.