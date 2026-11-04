La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo y esta vez fue el futbolista quien decidió responder públicamente. En medio de las versiones sobre un supuesto pedido de la conductora para impedirle abandonar la Argentina, el jugador compartió un contundente mensaje en sus redes sociales y apuntó contra quienes difundieron la información.

El conflicto se reavivó después de que Icardi solicitara que se haga cumplir la medida cautelar que prohíbe mostrar los rostros de sus hijas en las redes sociales. Lejos de quedar ahí, Wanda habría respondido con un contraataque judicial que podría complicar la situación de su expareja.

Según reveló la periodista Naiara Vecchio en sus redes sociales, el novio de Eugenia “la China” Suárez adeudaría cuotas alimentarias desde abril y, por ese motivo, la conductora habría vuelto a solicitar la prohibición de salida del país para el delantero: “Mauro Icardi debe alimentos desde abril y Wanda Nara vuelve a pedir la prohibición de salida del país”, informó la periodista.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

En medio de la repercusión que generó esta información, Mauro publicó una historia de Instagram que no pasó inadvertida. Con una imagen de un payaso diabólico inflable instalado en el frente de una propiedad, el futbolista eligió una frase cargada de ironía para cuestionar las versiones que circularon sobre su situación judicial: “Otra mentira que quisieron instalar algunos voceros esta semana... deudas, salida del país... ¿cómo decían?”, escribió, en una clara referencia a las noticias sobre el supuesto reclamo alimentario y la presunta restricción para viajar al exterior.

Pero eso no fue todo. En el mismo posteo, Icardi redobló la apuesta y se mostró confiado en que las resoluciones judiciales respaldarían su postura: “Bueno, para verdades están las resoluciones judiciales. Qué raro que SIEMPRE en dichas resoluciones dice todo lo contrario”, lanzó.

Como cierre, el futbolista dejó otra frase provocadora, dirigida a quienes, según su interpretación, estarían difundiendo información falsa sobre él: “Les mando un beso. Espero ansioso cuál será la próxima mentira”.

Mauro Icardi: “Otra mentira que quisieron instalar algunos voceros esta semana... deudas, salida del país... ¿cómo decían?”.

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EL PICANTE POSTEO DE LA CHINA SUÁREZ QUE GENERÓ POLÉMICA

Eugenia “la China” Suárez volvió a sacudir las redes sociales con una publicación que no pasó inadvertida. En medio de las constantes repercusiones que genera su vida personal, la actriz compartió un mensaje con frases de una canción de Canserbero que muchos interpretaron como una respuesta directa a quienes la cuestionan.

A través de su cuenta de Instagram, Eugenia publicó un fragmento de “C’est La Mort”, acompañado por una serie de versos con un tono desafiante y sin demasiadas intenciones de disimular su postura frente a las críticas: “Me gano gusanos que me odian pa’ parecer malos”, comienza uno de los fragmentos que eligió compartir.

Pero la letra continúa con una declaración todavía más contundente: “Que me lanzan, para ver si les regalo una respuesta. Que los dé a conocer y de abajo sacarlos”. Y el cierre tampoco pasó inadvertido: “Pa’ hablar claro nunca haré otra cosa que ignorarlos. Mi gente sabe lo que hago”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

La elección de esas frases despertó curiosidad entre sus seguidores, especialmente por el contexto de exposición mediática que rodea a la actriz y su relación con Mauro Icardi. Aunque Eugenia no mencionó a nadie en particular ni explicó a quiénes estaban dirigidas las palabras, el mensaje dejó en claro cuál es la postura que eligió mostrar frente a sus detractores.

Pero el posteo no se limitó a la provocadora frase de Canserbero. La actriz también compartió distintas imágenes de su día a día, Icardi y sus hijos. Entre las postales, mostró momentos de su cotidianidad, imágenes de la vida puertas adentro y también registros de sus viajes en avión privado.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Además, incluyó fotografías en las que se la puede ver especialmente lookeada, dejando ver diferentes apuestas de estilo y parte de su rutina entre compromisos, salidas y momentos personales.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)