La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena por una publicación en sus redes sociales. Esta vez, la actriz compartió un saludo de cumpleaños para uno de sus amigos más cercanos, pero una de las fotografías que eligió despertó comentarios y especulaciones por la inesperada presencia de Benjamín Vicuña.

El destinatario del mensaje fue Tomás Garrahan, a quien la actriz le dedicó una serie de historias de Instagram con distintas imágenes juntos. Para homenajearlo, armó una secuencia de siete fotografías en las que distribuyó las palabras de su saludo hasta completar una frase cargada de afecto.

“Feliz nacimiento, amigo bueno, gracioso, mágico. Te amo”, escribió la China en su dedicatoria.

Foto: captura X Por: Estefania Lisi

La foto de la China Suárez que llamó la atención por la presencia de Benjamín Vicuña

El detalle que no pasó inadvertido apareció en la última imagen de la secuencia, precisamente aquella en la que la actriz escribió “te amo”. En la fotografía, que está en blanco y negro, Suárez y su amigo aparecen en primer plano junto a un perro. Sin embargo, detrás de ellos también se puede ver a Benjamín Vicuña.

La situación fue advertida desde la cuenta de El Gato en X, donde repararon en la elección de esa postal para acompañar el mensaje de cumpleaños.

“La China Suárez saludó a su amigo y de las millones de fotos que debe tener con él, decidió subir una en la que está Benjamín Vicuña y cortarle la cabeza. Ja, ja, ja, ja. Posta. ¿No se da cuenta?”, comentaron desde la cuenta.

La observación rápidamente puso el foco en la imagen y abrió el interrogante sobre la elección de la actriz. ¿No advirtió que su expareja aparecía detrás de ellos o fue una decisión deliberada?

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Por el momento, no hubo una aclaración pública de la China Suárez sobre el detalle que generó repercusión. Por eso, las interpretaciones surgieron a partir de la fotografía y de la particular ubicación del mensaje “te amo” en la secuencia.

Cómo está la relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

La publicación se conoce en medio del momento tenso que atraviesa la relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña. Según trascendió, los actores no mantienen diálogo directo y la comunicación entre ambos se canaliza a través de sus abogados.

En ese contexto, la aparición de Vicuña en la fotografía elegida por la actriz para saludar a su amigo sumó un nuevo capítulo a las repercusiones en torno a su vínculo.

Aunque no se sabe si la elección de la imagen fue intencional, el detalle no pasó inadvertido y convirtió un saludo de cumpleaños en un tema de conversación en las redes sociales.