Guillermo Coppola volvió a quedar en el centro de una situación tan inesperada como divertida. Mientras intentaba llegar a tiempo a una entrevista, el exrepresentante de Diego Maradona se subió a un colectivo y terminó protagonizando un intercambio que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Todo comenzó cuando “Guillote” necesitaba trasladarse con urgencia y le pidió ayuda al conductor del colectivo. Lejos de imaginar cómo terminaría ese viaje, se encontró con un chofer que no solo lo reconoció, sino que además tenía un dato muy especial para compartirle: era fanático de Boca y cumplía años el mismo día que Diego Maradona.

Guillermo Coppola se subió a un colectivo, el colectivero cumplía años el mismo día que Diego y le hizo una promesa (Foto: captura de eltrece).

La coincidencia sorprendió por completo a Coppola, que no pudo ocultar su entusiasmo cuando el hombre le mostró su documento para confirmar que ambos compartían la fecha de cumpleaños con el Diez.

Guillermo Coppola se subió a un colectivo, el colectivero cumplía años el mismo día que Diego y le hizo una promesa (Foto: captura de eltrece).

LA PROMESA DE GUILLERMO COPPOLA AL COLECTIVERO QUE SE VOLVIÓ VIRAL

La charla tomó un giro todavía más divertido cuando el conductor le contó a Coppola su pasión por el Xeneize. Al escuchar que era hincha de Boca, el empresario no dudó en involucrarse y, mientras hablaba por teléfono, comenzó a gestionar un regalo muy especial.

Guillermo Coppola se subió a un colectivo, el colectivero cumplía años el mismo día que Diego y le hizo una promesa (Foto: captura de eltrece).

“Como sea hay que conseguirle una entrada para el domingo. ¿Popular, lo que sea?”, se lo escucha decir en el video, en referencia al próximo Superclásico entre Boca y River que se disputará en la Bombonera este domingo.

Guillermo Coppola se subió a un colectivo, el colectivero cumplía años el mismo día que Diego y le hizo una promesa (Foto: captura de eltrece).

La reacción del colectivero fue inmediata y aceptó encantado cualquier ubicación para poder estar presente en el partido. Antes de despedirse, Coppola le confirmó su compromiso con una frase que terminó de conquistar a los usuarios: “Gracias, papá, te voy a conseguir una entrada”.

Guillermo Coppola se subió a un colectivo, el colectivero cumplía años el mismo día que Diego y le hizo una promesa (Foto: captura de eltrece).

El chofer, agradecido por el gesto, lo saludó con la misma buena onda con la que lo había recibido al subir al vehículo. Así, lo que había empezado como una carrera contrarreloj para llegar a una entrevista terminó en un encuentro futbolero, con una promesa de por medio y una anécdota que rápidamente se convirtió en viral.

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