El 30 de octubre Diego Maradona cumpliría 66 años. Por este motivo, las redes sociales se inundaron de mensajes recordaron al máximo ídolo del futbol argentino, quien falleció el 25 de noviembre de 2020.

A casi seis años de su muerte, Dalma y Gianinna Maradona no dejaron pasar la oportunidad de saludar a su padre y, a través de sus respectivas redes sociales, expresaron sus sentimientos en esta fecha tan especial.

Las hijas de Claudia Villafañe compartieron dulces recuerdos junto a su padre a quien le dedicaron unas sentidas palabras. En medio del dolor que todavía marca su partida, las hijas de Diego dejaron en claro cuánto extrañan a su padre.

Dalma, Claudia y Gianinna Maradona. Crédito: Instagram

LOS MENSAJES DE DALMA Y GIANINNA MARADONA POR EL CUMPLEAÑOS DE DIEGO

A través de sus historias de Instagram, Dalma Maradona compartió una fotografía en blanco y negro donde se la ve de bebé en brazos de su padre. “Es mentira que con el tiempo duele menos... Yo te extraño cada día más...”, escribió.

“¡Feliz cumpleaños al cielo! Pediré tus tres deseos con todo mi corazón para que tengas la justicia que te merecés”, agregó la mamá de Roma y Azul, haciendo referencia a las sentencias por el juicio que investiga la muerte de su padre.

La publicación de Dalma Maradona por el cumpleaños de Diego (Foto: Instagram @dalmaradona)

Gianinna Maradona, por su parte, recordó a su padre con dos publicaciones. En la primera escribió: “Que los cumplas todo lo feliz del mundo, papito lindo, el cielo es tuyo. Aunque hoy tampoco haya dirección, ¡feliz vida, pa! Gracias por una vida juntos. Gracias por enseñarme lo que sí y lo que nunca”.

“Te amo con toda mi alma y más, vos solito sabés lo que te extraño y nuestras charlas. Gracias por no dejarme nunca sola. Hasta que nos volvamos a encontrar, venime a buscar”, agregó con mucho dolor. Y cerró su emotivo mensaje: “En la inmensidad siempre nos vamos a encontrar. ¡Gracias! ¡Te amo y te extraño!”.

Las publicaciones de Gianinna Maradona por el cumpleaños de Diego (Fotos: Instagram @giamaradona)

Minutos más tarde, compartió otra fotografía donde se la veía con su hermana de pequeña, posando junto a sus padres: Diego y Claudia. “Feliz cumple Papi. Te extraño con toda mi alma. Gracias por ellas”, escribió sobre la imagen.